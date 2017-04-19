Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 19 Nisan 2017

Alman gazetelerinde Almanyaâ€™da yaÅŸayan TÃ¼rklerin referandumda "Evet" demesi eleÅŸtiri topluyor

Frankfurter Rundschau gazetesi, "Almanya'da özgürce yaÅŸadÄ±klarÄ± halde Türkiye'de otokrasi için Evet diyenleri” eleÅŸtiren bir yoruma yer veriyor.

"Almanya'daki Türkler Türkiye'deki hemÅŸerileri için idam cezasÄ± da dahil otokrasi istiyor. Kendileri özgürce yaÅŸÄ±yor ve Türkiye'de yakÄ±nda tek bir kiÅŸinin demokratik karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmadan yönetmesine katkÄ±da bulunuyor. Son referandumda ErdoÄŸan'Ä±n anayasa reformu için oy veren Almanya'da yaÅŸayan yüzde 63'lük grubun her birinin tutumu bu ÅŸekilde deÄŸerlendirilebilir. Ancak bu, çok basitçe düÅŸünülünce böyle. Çünkü buradaki yerli Evetçiler göreceli: Tahminen Almanya'daki 3 milyon Türk ve Alman-Türk'ün çoÄŸunun Türk pasaportu yok ve olanlarÄ±n da Türkiye'deki seçimler için kayÄ±t yaptÄ±rmasÄ± gerekiyor ve farklÄ± nedenlerle çoÄŸu bunu yapmÄ±yor. Yani geriye 1 milyon 400 bin seçmen kalÄ±yor ve bunlarÄ±n sadece yarÄ±sÄ± oy kullanÄ±yor. AltÄ±nÄ± çizmek gerekirse, AlmanyalÄ± Türklerin açÄ±k bir azÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yetkisi için oy verdi.”

Stuttgarter Zeitung gazetesinde de Almanya'da yaÅŸayan Türklerin neden Evet dediÄŸini sorgulayan bir yorum yer alÄ±yor:

"Evet diyenler toplumsal idare ÅŸeklinin avantajlarÄ±nÄ±n farkÄ±nda: Demokrasi, sosyal devlet ve ekonomik refah. Ama aynÄ± anda anavatanlarÄ±nÄ±n otokrasi yönüne çekilmesine izin veriyorlar. Burada okula gittiler, ihtisas yaptÄ±lar ama ifade ve basÄ±n özgürlüÄŸünü ayaklar altÄ±na alan, kadÄ±n haklarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayan ve Türkiye'nin yeniden Ä°slamlaÅŸmasÄ±nÄ± teÅŸvik eden bir adamÄ± destekliyorlar. Bundan daha mantÄ±ksÄ±zÄ± olamaz. En baÄŸlÄ± görünen Türkler bile ErdoÄŸan'Ä± cumhurbaÅŸkanlarÄ± olarak görüyor. Kayaya çarpan dalgalardaki kaya gibi, onlara ulusal gururunu geri veren ve ikinci sÄ±nÄ±f varsayÄ±lan vatandaÅŸlara kendine güven saÄŸlayan biri olarak. Referandum onlar tarafÄ±nda ‘katlanÄ±lan dÄ±ÅŸlanmanÄ±n bedeli' ÅŸeklinde yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±ldÄ±.”

Der Tagesspiegel gazetesi de benzer bir yorumu ele alÄ±yor:

"Almanya'daki Türklerin kaçÄ±nÄ±n kendini kanÄ±tlama arzusuyla ÅŸu sloganla ErdoÄŸan'Ä±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini oyladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kimse bilmiyor: Siz adice dalga geçtikçe, bizim inadÄ±mÄ±z da daha acÄ± verici olmalÄ±. Ancak Türk CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n seçim kampanyasÄ±nda açÄ±kça yarar saÄŸlamÄ±ÅŸ görünen Alman karÅŸÄ±tÄ± söylemiyle ortaya çÄ±kmasÄ± tesadüf olamaz. Sürekli aÅŸaÄŸÄ±lama, her iliÅŸkinin örgüsünü haddinden fazla zorlar. Her kim ki Almanya'daki Türklerin seçimdeki tutumundan ötürü onlara karÅŸÄ± bir ÅŸikayette bulunursa, bu örgüde yeni delikler açar."

Südwest Presse gazetesi ise referandum sonrasÄ± yeniden gündeme gelen çifte vatandaÅŸlÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n alevlendirilmemesi konusunda uyarÄ±yor:

"Türk toplumundaki derin yarÄ±k açÄ±kça burada da yer alÄ±yor. Åžimdi çifte vatandaÅŸlÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeniden alevlendirenler, bu yarÄ±ÄŸÄ±n nedenleri ve çözümleri konusundaki tartÄ±ÅŸmaya hiç bir katkÄ±da bulunmaz. Entegrasyon çifte vatandaÅŸlÄ±k nedeniyle engellenmiyor. Bu aidiyet duygusuyla ilgili. Burada geç kalÄ±nmÄ±ÅŸlÄ±k var. Åžüphesiz, buradaki Türklerin referandumda açÄ±k bir ‘HayÄ±r' demesi bu aidiyeti güçlendirebilirdi."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe