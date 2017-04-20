Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 20 Nisan 2017

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n elde ettiÄŸi zaferin ardÄ±ndan yaÅŸanacaklara dair yapÄ±lan yorumlar Alman basÄ±nÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda yer alÄ±yor

Die Zeit gazetesindeki yorumda Almanya'da yaÅŸayan Türklere yönelik bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±k deÄŸiÅŸtirilmesi gerektiÄŸi savunuluyor:

"Almanya'da yaÅŸayan Türkler arasÄ±nda referandumda ‘evet' oyu verenlerin ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±klarÄ± ve eÄŸitimleri zayÄ±f olduÄŸu için bir tür cezalandÄ±rma eÄŸilimiyle sandÄ±ÄŸa gittikleri anlayÄ±ÅŸÄ± hakim. Bu argüman, seçmeni ironik bir biçime ErdoÄŸan'Ä±n kendisinin de ulusal ateÅŸi korlamak için ekseriyetle yaptÄ±ÄŸÄ± gibi ‘maÄŸdur' olarak tanÄ±mlÄ±yor. ArdÄ±ndan da genellikle uyum ve politik eÄŸitim için daha fazla çaba gösterilmesine yönelik umutsuz bir çaÄŸrÄ± geliyor. Almanya'da yaÅŸayan Türklerin ya maÄŸdur ya da uyum önlemlerinin ana hedef kitlesi olarak görülmesi asÄ±l sorun olamaz mÄ±? Pazar günkü oylamadan çÄ±kan ürkütücü tablo bu paternalizme bir son vermek için iyi bir fÄ±rsat olabilir."

Frankfurter Rundschau'da yer alan Thorsten Harmsen imzalÄ± yorumda ise ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'daki Türkler arasÄ±nda bulduÄŸu desteÄŸin yalnzÄ±ca uyum sorununa baÄŸlanamayacaÄŸÄ±, asÄ±l sorun olan popülizmin Türkleri olduÄŸu kadar, AlmanlarÄ± da tehdit ettiÄŸi görüÅŸü savunuluyor:

"ErdoÄŸan, diÄŸer popülistler gibi karmaÅŸÄ±k durumlar için basit çözümler sunuyor. Bu popülistler için yalnÄ±zca siyah ve beyaz var, yani kendi uluslarÄ± ve bu ulusa tehdit oluÅŸturan dünyanÄ±n geri kalanÄ±. Seçimler ise bu konjonktürde popülistlerin amaçlarÄ±na ulaÅŸmalarÄ± için bir yol teÅŸkil ediyor. Bu tehlike Türkler için olduÄŸu kadar Almanlar için de söz konusu. GeçtiÄŸimiz haftalarda yaÅŸananlar bu tehlikenin hala her birey için geçerli olduÄŸunu ortaya koyuyor. UmursamazlÄ±k ve bilgisizlik kimseyi cezalandÄ±rÄ±lmaktan korumaya yetmiyor. Bu iki olgunun yaratabileceÄŸi en kötü durum ise insanÄ±n düÅŸüncelerinden dolayÄ± cezaevine gönderilebildiÄŸi bir toplum."

Der Tagesspiegel'da yer alan yorumda ise CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n referandum öncesi sahip olduÄŸu büyük beklentilerin bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na dönüÅŸtüÄŸü belirtiliyor:

"Bu, ErdoÄŸan ve partisi AKP için oldukça pahalÄ±ya mal olan bir zafer. Bunun nedeni ise yalnÄ±zca bu zaferin gayrimeÅŸru bir biçime elde edilmesi deÄŸil. Sonucu bu haliyle tanÄ±maktan baÅŸka bir çare kalmasa dahi, ErdoÄŸan'Ä±n siyasi meÅŸruiyetten yoksun olduÄŸu bir gerçek. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde söz konusu olan yalnÄ±zca milletvekili seçilme yaÅŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi, askeri mahkemelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ya da meclisteki milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gibi ayrÄ±ntÄ±lar deÄŸil; halkÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n politik gücünün elinden alÄ±nmasÄ±yla sonuçlanacak, siyasette oyunun kurallarÄ±nÄ± çok daha köklü bir biçimde deÄŸiÅŸmesi söz konusu olan. Böyle bir sürecin ise hiçbir yerde yolunda gitmesi mümkün deÄŸil. Bu süreç, ancak çatÄ±ÅŸmalarÄ±n artmasÄ±na neden olur. Türkiye için ise bu çatÄ±ÅŸmalarÄ±n boyutu çok daha büyük olacaktÄ±r. Çünkü ErdoÄŸan'Ä±n beklentileri de oldukça büyük: Bugünden yarÄ±na Türkiye'nin devasa bir kalkÄ±nmayÄ± gerçekleÅŸtirmesi, ekonomide canlanma ve terörün derhal son bulmasÄ±... Ne var ki ErdoÄŸan'Ä±n gerçek anlamda tek baÅŸÄ±na iktidar oluÄŸunda bu hedeflere yönelik ortaya koyabilecekleri oldukça sÄ±nÄ±rlÄ±. Ülke Avrupa'dan koptu, OrtadoÄŸu'da izole bir durumda, Suriye'de yalnÄ±zca yardÄ±mcÄ± aktör konumunda ve ekononomik açÄ±dan da krizde. Yani hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± kapÄ±da. Büyü bozulacak ve gözler açÄ±lacaktÄ±r, zira ErdoÄŸan'Ä±n artÄ±k bu durumdan sorumlu tutabileceÄŸi baÅŸka kimse yok."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe