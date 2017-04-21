Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 21 Nisan 2017

Alman basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda Almanya'da yaÅŸayan TÃ¼rklerin referandumda Evet demesi ile baÅŸlayan Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k tartÄ±ÅŸmasÄ± yer alÄ±yor

Frankfurter Rundschau'da yer alan yorumda çifte vatandaÅŸlÄ±k tartÄ±ÅŸmasÄ±nda kullanÄ±lan bazÄ± argümanlarÄ±n yabancÄ± düÅŸmanÄ± havaya katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± görüÅŸü dile getiriliyor:

"YanlÄ±ÅŸ argümanlar tekrarlandÄ±kça doÄŸru hale gelmezler. Türkiye’de bir baÅŸkanlÄ±k sistemi için yapÄ±lan seçimin öfkelendirici sonuçlarÄ±nÄ± burada çifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± olmanÄ±n vesilesi haline getiren Almanya için Alternatif (AfD) ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) siyasetçilerinin bunu hatÄ±rlamalarÄ± gerekir. Birinin diÄŸeriyle ilgisi yok. Alman ve Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na sahip olan 500 bin kiÅŸiden kaçÄ±nÄ±n oy kullanÄ±p kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eÄŸer kullandÄ±larsa nasÄ±l oy kullandÄ±klarÄ±nÄ± kimse bilmiyor. Zira yarÄ±dan sadece biraz fazlasÄ± seçime katÄ±ldÄ±. HrÄ±stiyan Demokrat Julia Klöckner gibi, Almanya'daki Türk kökenlilerin seçmen davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±n çifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini ileri sürenler popülist bir tartÄ±ÅŸmayÄ± körüklüyor. Ve bu da yabancÄ± düÅŸmanÄ± havaya yakÄ±nlaÅŸÄ±yor.”

Neue Osnabrücker Zeitung Almanya'daki Türkiye kökenlilerin çoÄŸunluÄŸunun neden Evet oyu verdiÄŸinin meÅŸru olduÄŸunu ancak konunun istismar edilmemesi gerektiÄŸini vurguluyor:

"400 binden fazla kiÅŸi Evet dedi. Almanya'da özgürlük ve demokrasinin ayrÄ±calÄ±klarÄ±nÄ± yaÅŸayan bunca Türk seçmen, Türkiye'deki anayasa referandumunda bir otokrasinin kurulmasÄ± lehine nasÄ±l oy vermiÅŸ olabilir? Bu bir ortam yaratmak için istismar edilmemesi gereken haklÄ± bir soru. Åžimdi tekrar heyecanlÄ± bir biçimde tartÄ±ÅŸÄ±lan çifte vatandaÅŸlÄ±k konusu her halükarda kenarda kalan bir konu. Entegrasyonun hangi ölçüde iÅŸler olduÄŸu sorusu birçok etmene baÄŸlÄ±. Buna memnuniyetle karÅŸÄ±lanma, ciddiye alÄ±nma ve elbette (topluma) dahil olmaya hazÄ±r olma duygusu da dahil.”

Potsdam'da yayÄ±mlanan Märkische Allgemeine gazetesinde Almanya'daki çifte vatandaÅŸlÄ±k tartÄ±ÅŸmasÄ± ÅŸöyle ele alÄ±nÄ±yor:

"Åžimdi çifte vatandaÅŸlÄ±k üzerine her iki tarafta dürüst olmayan bir biçimde çifte bir oyun kendisini gösteriyor. HrÄ±stiyan Birlik Partileri, ErdoÄŸan'Ä± destekleyenlerin referandumdaki oylarÄ±nÄ±n pasaport yasalarÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ±ca düzeltilmesini gerektiriyormuÅŸ gibi davranÄ±yor. Sosyal Demokrat Parti ve YeÅŸiller de çok sayÄ±da insanÄ±n iki pasaporta sahip olmasÄ±nÄ±n, Almanya'nÄ±n dünyaya açÄ±k oluÅŸunun güzel bir belgesiymiÅŸ gibi yapÄ±yorlar. Ancak ÅŸu anda Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) içinde tartÄ±ÅŸÄ±lan çifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n nesiller boyunca taÅŸÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸi yönündeki düzenlemeyi destekleyen çok ÅŸey var. Birlik partileri Alman geleneÄŸindeki ‘kan hakkÄ±nÄ±n' yerine doÄŸum yerini temel almayÄ± istiyor. Bu tarihin bir ironisi: Hiç olmayacakmÄ±ÅŸ gibi Birlik partileri vatandaÅŸlÄ±kta modern, ‘Amerikan' çözümünü savunuyor.”

Alman basÄ±nÄ±ndan seçtiÄŸimiz son yorum Ludwigshafen'da yayÄ±mlanan Rheinpfalz gazetesinden. Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel'in Irak'a yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret ve Almanya'nÄ±n IÅžÄ°D ile mücadeledeki rolü ÅŸu sözlerle deÄŸerlendiriliyor:

"AlmanlarÄ±n ‘IÅžÄ°D terörüne karÅŸÄ± savaÅŸa' katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor Gabriel. Ama Almanya'nÄ±n imkanlarÄ± sÄ±nÄ±rlÄ±. YardÄ±m, silahlÄ± güçlerin eÄŸitimiyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalacak. Kendi savaÅŸ birliklerini ise hükümet kriz bölgelerine göndermeyecek ve daha fazla silah da yollamayacak. Gabriel haklÄ±. En tehlikeli ülkelerde bir maceraya Almanya giremez. AmerikalÄ±larÄ±n uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olarak baÅŸlattÄ±klarÄ± Irak SavaÅŸÄ±'nÄ±n etkileri bugüne kadar sürdü. Irak'Ä±n kaderindeki sorumluluk adÄ±nÄ± koyarak ABD'ye ait.”

Kaynak:Deutsche Welle Türkçe