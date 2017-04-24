Alman basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 24 Nisan 2017

Alman basÄ±nÄ±nda bugÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda saÄŸ popÃ¼list Almanya Ä°Ã§in Alternatif (AfD) partisinin KÃ¶ln'de dÃ¼zenlenen parti kongresinin ardÄ±ndan saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸe daha fazla kaydÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ye alÄ±yor

Frankfurter Rundschau'da AfD'nin kongrede seçilen yeni liderleriyle birlikte daha da saÄŸa kaydÄ±ÄŸÄ± yorumunda bulunuluyor:

"Köln'deki AfD kongresinde meydana gelen ÅŸey, siyasi bir idamdÄ±r. Delegeler sadece eÅŸ baÅŸkanlarÄ± Frauke Petry'nin peÅŸinden gitmeyi bÄ±rakmakla kalmadÄ±lar, kendisinin partinin geleceÄŸine yönelik önerisinin gündeme alÄ±nmasÄ±na da engel oldular. Petry için bu acÄ± bir yenilgi olsa da, bunun sorumluluÄŸunu bizzat kendisi taÅŸÄ±yor. Petry, tabanda hâkim olan atmosferi yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirdi ve makamÄ±nÄ± kaybetmeyeceÄŸinden biraz fazla emindi. Bu ÅŸekilde koltuÄŸundan edilen bir parti lideri aslÄ±nda istifa etmeliydi. Alexander Gauland ve Alice Weidel'Ä±n yeni parti liderleri seçilmesi bu açÄ±dan oldukça tutarlÄ±, çünkü parti içinde yapÄ±lan bu tercih net bir biçimde saÄŸ popülist ve Ä°slam düÅŸmanÄ± olan bir seçim programÄ±nÄ± temsil ediyor. AfD Köln'den sonra hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar milliyetçileÅŸerek, (Weimar AlmanyasÄ± döneminin) kasvetli Alman milliyetçiliÄŸinin bayraÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±maya baÅŸlÄ±yor."

Westfälische Nachrichten'de FR'ye paralel olarak AfD'nin yeni lider tercihinin partiyi daha da saÄŸa kaydÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±lÄ±rken, bu tercihin partiye zarar vereceÄŸi tespitinde bulunuluyor.

"AfD federal parlamento seçimlerine aÅŸÄ±rÄ± muhafazakar siyaset dedesi Alexander Gauland ve genç ekonomist Alice Weidel ile girme kararÄ± aldÄ±. Bu, sadece görünürde heyecan verici olan bir personel tercihi. Çünkü ÅŸu ana kadar kamuoyunda daha ziyade isteksiz bir duruÅŸu olan Weidel, partinin ekonomik açÄ±dan liberal kanadÄ±nÄ± temsil ediyor gibi gözükse de, kendisinin milliyetçi-saÄŸ popülist kanadÄ± temsil eden Gauland'dan aÅŸaÄŸÄ± kalÄ±r yanÄ± yok. Bu hafta sonu AfD, yurttaÅŸlara dayalÄ± bir halk partisi olma yolunu seçme ÅŸansÄ±nÄ± elinin tersiyle itti. Dünden itibaren AfD artÄ±k gitgide daha da fazla saÄŸa kayÄ±yor - anketlerdeyse aÅŸaÄŸÄ±ya kayÄ±yor. Ve bunlardan yalnÄ±zca ilki kötü."

Kölner Stadt-Anzeiger'de yer alan yorumda, Köln halkÄ±nÄ±n AfD kongresine karÅŸÄ± protestolar düzenlemesinin olumlu yanlarÄ± vurgulanÄ±yor.

"Kölnlüler, kontrolden çÄ±kma potansiyeli bulunan AfD siyaseti karÅŸÄ±tÄ± bir 'protestolar hafta sonu'ndan, tam zÄ±t yönde, pozitif bir simge yaratmayÄ± baÅŸardÄ±: Toplumuzun açÄ±k görüÅŸlülüÄŸünün simgesi. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± takdir ve saygÄ±nÄ±n ÅŸekillendirdiÄŸi bir birliktelik. O yüzden Köln'de Köln karnavalÄ±nÄ±n organizasyon komitesi dahil olmak üzere çeÅŸitli gruplara mensup protestocularÄ±n bir araya gelmesini saÄŸlayan organizatörlerin hepsi bir teÅŸekkürü hak ediyor. Bu hafta sonu kent, olumsuz bir baÅŸlangÄ±çtan mümkün olan en güzeli çÄ±karmayÄ± baÅŸardÄ±. Ve böylece bize kendileriyle gurur duymamÄ±z için bir neden sundular."

Mannheimer Morgen gazetesinde ise AfD'nin önde gelen isimleri Jörg Meuthen ile Frauke Petry'nin parti içindeki imajlarÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

"Petry, partiye orta sÄ±nÄ±f yurttaÅŸlarÄ±n ÅŸekil verdiÄŸi bir yüz kazandÄ±rmakta baÅŸarÄ±sÄ±z oldu. Partinin saÄŸ kanadÄ± güçlü ve gizlenmiyor, aksine bu kanat partinin somut bir bileÅŸeni. Jörg Meuthen, AfD'nin kendisine nasÄ±l bir yön seçeceÄŸiyle ilgili tadÄ±mlÄ±k bir sinyal verdi. Partinin eÅŸ baÅŸkanÄ± Meuthen, milliyetçi bir vurguya sahip olan, Alman toplumunda yabancÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± derecede arttÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu bir konuÅŸma yaparak sokakta 'artÄ±k sadece tek tük Alman görebildiÄŸini' söyledi. Meuthen'in bu konuÅŸmasÄ± kongrede çÄ±lgÄ±nca kutlandÄ±. Meuthen, 600 delegenin bulunduÄŸu salondaki atmosfere Petry'ye nazaran çok daha fazla hitap etti."

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe