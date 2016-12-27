BLED ADASI VE EFSANE KÄ°LÄ°SESÄ°

Her ÅŸey sosyal medyada bir fotoÄŸraf görmemle baÅŸladÄ±. Yoksa Noel tatilimi Slovenya’da geçirmek gibi bir niyetim yoktu. O gördüÄŸüm fotoyu buzdolabÄ±nÄ±n üzerine astÄ±m her dolabÄ± açÄ±ÅŸÄ±mda fotoÄŸraftaki adaya olan hayranlÄ±ÄŸÄ±mÄ± daha da arttÄ±. Bu arada google aramalarÄ± yaptÄ±m. NasÄ±l giderim, neler yapabilirim diye. Bir hafta sonra nihayet biletimi aldÄ±m ve dün de hayalimi gerçekleÅŸtirdim.

Hislerim beni hiç yanÄ±ltmamÄ±ÅŸtÄ±r ve tahmin ettiÄŸim gibi Bled golünü görür görmez aÅŸÄ±k oldum. Gölün zümrüt rengi sularÄ±nda küçük bir kayÄ±kla süzüle süzüle adaya yaklaÅŸÄ±rken Bled'in muhteÅŸem kalesinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çekme fÄ±rsatÄ± da buldum.

Bled, Slovenya’nÄ±n Avusturya’ya sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Julian Alplerinin eteÄŸinde yaklaÅŸÄ±k 11.000 nüfuslu küçük bir yerleÅŸim yeri. Slovenya’nÄ±n simgesi olan bu ada’daki kilisenin ismi St Maria. Bahçesinde Mary MagdelanÄ±n da bir heykeli var. Ä°nanÄ±ÅŸa göre, kilisenin içindeki çan’Ä± çalan ziyaretçilerin dilekleri gerçekleÅŸiyor yeter ki buna inan ve en az 3 sefer çal. Ben bayaÄŸÄ± bir asÄ±ldÄ±m ipe, çanlarÄ± kimin için çaldÄ±m sÄ±r tabii ama olursa söz sizlerle paylaÅŸacaÄŸÄ±m. Kilisenin özelliÄŸi bununla da bitiyor sanmayÄ±n birde balayÄ±na gelen yeni evli çiftler arasÄ±nda da çok popüler, nedeni de ÅŸu, damat eÅŸini kucaÄŸÄ±nda 99 merdiveni düÅŸürmeden çÄ±karÄ±rsa mutlu bir evlilikleri olacaÄŸÄ±na inanÄ±lÄ±yor. Beni çÄ±karmak biraz zor olurdu herhalde diye düÅŸünerek kendi kendime güldüm bir ara. Ada'da 360 derece manzara seyredip fotoÄŸraf çekebilirsiniz manzara inanÄ±lmaz desem galiba gördüklerim karÅŸÄ±sÄ±nda yetersiz kalÄ±r. O eÅŸsiz güzelliÄŸi ifade etmeye bütün dillerde bütün kelimeler yetersiz kalÄ±r.

ÇanÄ±mÄ± çaldÄ±m, mumumu yaktÄ±m, kilisenin içini hayranlÄ±kla inceledim. Sonra hediyelik eÅŸya dükkânÄ±ndan bir iki kartpostal alÄ±p ÅŸahane bir kek yedim ama aslÄ±nda ben 15. Yy da yapÄ±lmÄ±ÅŸ gotik bir kiliseye uÄŸrayÄ±p zamanÄ± durdurdum. YaÅŸarken mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri.

Bled adasÄ± gezim Noel tatiline denk geldiÄŸi için bana extra bir bonus oldu. SüslenmiÅŸ ve Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tahta barakalarda kurulan Noel pazarÄ±nÄ± ziyaret etmek de güzeldi. Lubiana’ya dönmeden önce Bled'in meÅŸhur tatlÄ±sÄ± kremsnitayÄ±, sÄ±cak ÅŸarabÄ±mÄ±zla test edip folk dansÄ± gösterilerini izledik.

Hava – 5 derece idi ama Bled adasÄ± beni öyle büyüledi ki kemiklerine kadar iÅŸleyen soÄŸuÄŸa bile aldÄ±rÄ±ÅŸ etmedim.

YENÄ° YÄ°LÄ°NÄ°Z KUTLU OLSUN. MUTLU VE SAGLIKLI BÄ°R 2017 DÄ°LÄ°YORUM.