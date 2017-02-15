SEVÄ°ÅžME VAKTÄ°

ÖÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda, Prens adalarÄ± biz Ä°stanbullular'Ä±n hafta sonu lüksüydü. Sabah vapuruyla kÄ±sa bir yolculuktan sonra deniz kenarÄ±ndaki kafelerde kahvaltÄ± yapmak, ciÄŸerlerimize çam aÄŸaçlarÄ±nÄ± solumak, mevsimlerden yaz ise yüzmek kÄ±sacasÄ± Ä°stanbul’un kalabalÄ±ÄŸÄ±ndan bir gün bile uzaklaÅŸmak bize çok iyi gelirdi. Eskiden sürgün yeri olarak bilinen adalar her gecen gün tarih ve doÄŸal ve güzelliÄŸi nedeniyle yerli ve yabancÄ± ziyaretçilere ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Her adanÄ±n ayrÄ± bir anlamÄ± olsa da ben yazÄ±n en çok Büyükada’yÄ± severim kÄ±ÅŸÄ±n ise Burgaz'Ä±.

Burgaz ÅŸiirseldir, her sokaÄŸÄ±nda Sait Faik AbasÄ±yanÄ±k'Ä±n ruhu vardÄ±r zaten adaya indiÄŸinizde iskelenin yakÄ±nÄ±ndaki heykeliyle 'HoÅŸ geldin' derken martÄ±lar da eÅŸlik eder ona. Ä°sterseniz önce bir soluklanÄ±n. SoÄŸuk bir kÄ±ÅŸ gününde tavÅŸan kanÄ± bir bardak çay sÄ±cak, bir yaz günü ise ev yapÄ±mÄ± soÄŸuk bir limonata içerek yola devam edin. IssÄ±z ahÅŸap konaklarÄ±n önünden geçerek Sait Faik’in eserlerinin büyük bir kÄ±smÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± ve ölümünden sonra annesi tarafÄ±ndan müzeye çevrilmiÅŸ olan evini ziyaret edin. O evde yaÅŸÄ±yormuÅŸçasÄ±na hatÄ±ralarÄ±na tanÄ±klÄ±k edeceksiniz. Evin bazÄ± odalarÄ±, doÄŸrudan Sait Faik'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gibi muhafaza edilmiÅŸ, özenle düzenlenmiÅŸ yatak odasÄ±, hemen baÅŸucuna katlanÄ±p konulmuÅŸ pijama insana sanki o hala ordaymis hissi uyandÄ±rÄ±yor. Müzeye giriÅŸ ücretsiz lütfen bir kitap alÄ±nÄ±z ki bizim de bir katkÄ±mÄ±z olsun.

Söylemeliyim

Yok

Yok... meydanlarda baÄŸÄ±rmalÄ±yÄ±m

Bu küçük

Güllerin buram buram tüttüÄŸü

Anadolu ÅŸehri kahvesinde

Kiraz mevsiminin

SeviÅŸme vakti olduÄŸunu

Sait Faik’in en sevdiÄŸim ÅŸiirlerinden Kiraz Mevsimi'nden bir kaç satÄ±r bile onun aÅŸka sevgiye nasÄ±l tutkulu olduÄŸunu anlÄ±yoruz.

Burgaz Ada'ya Sait Faik öyle yakÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ki bütünleÅŸmiÅŸler birlikte. Kendimi öyle kaptÄ±rmÄ±ÅŸÄ±m ki eve dönüÅŸ vakti vapurumun arkasÄ±ndan bana el sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettim bir an.

Haftaya görüÅŸmek üzere.