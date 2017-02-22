Nerden baÅŸlasam, nasÄ±l anlatsam bilmiyorum. Ä°ki gündür kültürün baÅŸkenti, bir açÄ±k hava müzesi, mitoloji tanrÄ±larÄ±nÄ±n ÅŸehri, komÅŸumuz Atina'dayÄ±m. Hayat kadÄ±nÄ± Aspasia'ya aÅŸÄ±k olup, uÄŸruna Akropolis'i inÅŸa ettiren Kral Perikles'in memleketi.

Atina’ya gelen her turistin önceden planladÄ±ÄŸÄ± gibi benimde baÅŸlama noktam Akropolis olacaktÄ± aslÄ±nda ama ÅŸanssÄ±zlÄ±k o ki grev nedeniyle o gün kapalÄ±ydÄ±. Özge Ulusoy gibi Partenon önünde bir instagram pozum olamadÄ±ÄŸÄ± için üzgünüm neyse zaten HacÄ± SabancÄ± gibi fotoÄŸrafÄ±mÄ± çekecek sevgilim de yoktu... Her gördüÄŸüm Koreli'ye telefonumu uzatÄ±p 'FotoÄŸrafÄ±mÄ± çeker misin?' diye sormaktan da yoruldum... Neyse konuyu daÄŸÄ±tmayayÄ±m. Akropolis’e çÄ±kamasam da yan tarafÄ±nda yer alan müzesine girdim. Antik akropoldeki tapÄ±naklarda bulunan heykeller, takÄ±lar, günlük eÅŸyalar bu müzede sergileniyor. Cam üzerinde yürüyerek, harabeleri görerek harika bir duygu yaratÄ±yor. Müzede görevli arkeologdan Zeus'la eÅŸi Hera'nÄ±n hasara uÄŸramÄ±ÅŸ heykelleri hakkÄ±nda bilgi aldÄ±m, bu kÄ±sÄ±mda fotoÄŸraf çekmek kesinlikle yasak.

Atina’da sadece iki gün kaldÄ±ÄŸÄ±m için fazla detaya giremedim. AmacÄ±m kÄ±sa zamanda çok görmek oldu. Televizyonda çok sÄ±k görüp, adÄ±nÄ± duyduÄŸum Syntagma yani Anayasa MeydanÄ±’nda biraz vakit geçirip parlamentonun önündeki askerlerin fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip bizim Ä°stiklal caddemizin çok benzeri ama çok daha küçüÄŸü olan ünlü Ermou Caddesi'nden yavaÅŸ yavaÅŸ Monastriaki MeydanÄ±'na çÄ±ktÄ±m. BurasÄ± Atina’nÄ±n kalbi diyelim. Atina’da yaÅŸayan YunanlÄ± arkadaÅŸÄ±mla metronun önünde buluÅŸup adÄ± 360 olan yan binanÄ±n terasÄ±na çÄ±kÄ±p Partenon’a karÅŸÄ± güneÅŸ batÄ±mÄ±nda kahvelerimizi içtik. YunanlÄ±lar akÅŸam yemeÄŸini çok geç yedikleri için o saatlerde kahve içmek normal sayÄ±lÄ±yor. Akropolis'in gece Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hali kelimelerle ifade edilemeyecek kadar muhteÅŸem. Yemek için Plaka bölgesindeki yan yana geleneksel restoranlarÄ±n bulunduÄŸu rakÄ± ve deniz ürünleri sunan tavernalardan birini seçip orijinal bir Yunan salatasÄ± nasÄ±l oluyormuÅŸ denemek istedim. Salatadan çok hoÅŸnut kalmasam da arkasÄ±ndan gelen revani ÅŸahaneydi. Sirtaki müziklerini bekleyemedim çünkü Atina’ya kadar gelmiÅŸken Kolonaki'ye uÄŸramadan olmazdÄ±. BurasÄ± gerçekten çok klas ve havalÄ±. BuranÄ±n ayrÄ± bir atmosferi var. Ankara’nÄ±n Çay Yolu semtini çok anÄ±msatan Kolonaki ‘deki Soho barda kokteyl içip Airbnb den kiraladÄ±ÄŸÄ±m evimin yolunu tuttum.

-Zeus tapÄ±naÄŸÄ± mutlaka görülmeli, tamamlanmasÄ± 700 yÄ±l almÄ±ÅŸ.

-Atina'da en çok sevdiÄŸim ÅŸeylerden biri sipariÅŸlerimizin yanÄ±nda masaya mutlaka su geliyor.

-OsmanlÄ± ve Balkan mutfaÄŸÄ±ndan esinlendikleri için bize çok tanÄ±dÄ±k, yiyecek problemi kesinlikle yok.

-IspanaklÄ± börek mutlaka denenmeli.

-Ulusal Arkeoloji Müzesine gidememek beni derinden üzdü...

-HalkÄ± çok sÄ±cakkanlÄ± ve kesinlikle Türkler'den nefret etmiyorlar aksine lafa hemen Türkçe 'Merhaba' diye baÅŸlayarak girip sohbet etmek istiyorlar.

-Roma'dan sonra en çok dilenci gördüÄŸüm ÅŸehir. YunanlÄ±'dan çok RomanyalÄ± olduÄŸu hissine kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m anlar oldu.

-MusakkayÄ± gerçekten hiç bir millet YunanlÄ±lar'dan daha iyi yapamaz.

Haftaya baÅŸka bir ÅŸehirde görüÅŸmek üzere!