Herkese Merhabalar,

Sizlere bu haftaki yazÄ±mÄ± bir zamanlar Ä°spanya'da Costa Del Sol'de küçük, beyaz, ÅŸirin bir balÄ±kçÄ± kasabasÄ± iken bir anda dünya sosyetesinin gözbebeÄŸi haline gelen Marbella'dan yazÄ±yorum. KÄ±ÅŸ güneÅŸi denince aklÄ±ma ilk gelen ülke Ä°spanya’dÄ±r. YazÄ±n yenen küçük canavar tapaslar, iyice piÅŸmiÅŸ Ä°spanyol omlet ya da buz gibi meyve kokan Sangria bana aynÄ± tadÄ± vermez.

Bugün Endülüs günü (özerklik) kutlamalarÄ± vardÄ± ki bu da bir kaç günlük tatilime ayrÄ± bir anlam kattÄ±. Marbella stadyumunun altÄ±nda ki küçük bir alanda rengarenk giyinen halk ve bazÄ± dans okullarÄ± flamenko ÅŸarkÄ± ve danslarÄ± yanÄ± sÄ±ra salsa gösterilerinde de bulundular. Ä°spanyanÄ±n bu bölgesinin halkÄ± öylesine sÄ±cak ki anlaÅŸmak için aynÄ± dili konuÅŸmaya bile gerek yok. Bir yer sorduÄŸum zaman eÄŸer anlamÄ±yorsan hiç üÅŸenmeden benimle birlikte gideceÄŸim yere kadar geliyorlar. Kutlamalar sÄ±rasÄ±nda ben kenarda kendi halimde oturmuÅŸ alkÄ±ÅŸlarken kendimi birden hiç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m birinle salsa yaparken buldum. SanÄ±rÄ±m bir ara beni dansa kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na piÅŸman bile olsa da göbekli Ä°spanyol partnerimle iyi vakit geçirdim hatta sonrasÄ±nda salsa kursuna yazÄ±lmayÄ± bile düÅŸünmedim deÄŸil. Bir taraftan ÅŸahane flamenko dansçÄ±larÄ±ni izlenirken diÄŸer yanda geleneksel yemekleri Paella'lar yavaÅŸ yavaÅŸ piÅŸti ve Ä°spanyol birasÄ± eÅŸliÄŸinde çok uygun fiyatlarla halka sunuldu.

Biz Türkler için Bodrum neyse Ä°spanyollar için de Marbella öyle. Bembeyaz evleri dar sokaklarÄ±, çiçek dolu balkonlarÄ±, ince taneli kumsallarÄ±, turkuaz denizi, ÅŸÄ±k butikleri ile bana Bodrum’u hatÄ±rlatÄ±r.nedense.

Marbella'yÄ± zengin ve ünlüler için biliyoruz deÄŸil mi? Gerçekten bu biraz abartÄ±lmÄ±ÅŸ bile olsa doÄŸru sayÄ±lÄ±r. Özellikle Golden Mile denilen Marbella ile Puerto Banus arasÄ±nda Ferrariler, Bentley'ler yarÄ±ÅŸ ediyor nerdeyse. Monte Carlo'da bile bu kadar çok lüks araba görmemiÅŸtim. SÄ±radan bir biraya 3.90 Euro yada bir külah dondurmaya 6 Euro vermek normal geliyor burada çünkü burasÄ± Marbella.

Ben en çok Portakallar meydanÄ±nda oturup jerez içmeyi, geçmiÅŸ zamanda yaÅŸÄ±yormuÅŸ hissini veren muhteÅŸem mimarisi arasÄ±nda yürümeyi, bu mevsimde bunlar ne zaman çiçek açtÄ± diye düÅŸündüren renkli çiçeklerini solumayÄ±, dar sokaklarÄ±nda resim çekmeyi seviyorum.

Putin'in 35 milyon dolar'a Gibraltar ve Afrika manzaralÄ± villa aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor muydunuz? Peki Antonio Bandares’in Malaga doÄŸumlu olup Marbella’da da yazlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu?

Unutmadan Marbella'yÄ± Marbeyya olarak telaffuz edelim yoksa kesinlikle karizma çiziliyor. Sen uzaydan mÄ± geldin bakÄ±ÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Ben bunu çok yÄ±llar önce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m için y lerin üzerine basarak söylerim.

Haftaya görüÅŸmek üzere.