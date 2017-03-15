AH MONA LÄ°SA

Herkese Merhabalar,

AslÄ±nda size bu hafta Malaga gezimden ve dolayÄ±sÄ±yla da Picasso'dan bahsedecektim ki hiç beklenmeyecek bir ÅŸekilde kendimi Milano'da buldum. Dün akÅŸam da yolumun üzerinde Ä°l Mondo di Leonardo yani Leonardo’nun DünyasÄ± isimli müzeyi gezme fÄ±rsatÄ±m oldu. Leonardo beni o kadar çok etkiledi ki sizlerle paylaÅŸmak istedim.

Milano'nun kalbi birçok kiÅŸi için moda için atsa bile turistler için ünlü katedrali Duomo baÅŸlangÄ±ç noktasÄ±dÄ±r ve bu civarda birçok müze de var. Leonardo da Vinci müzesi de burada. HayÄ±r, Son Yemek (Last supper) burda sergilenmiyor, burasÄ± daha çok bilim ve teknoloji müzesi gibi ama Mona Lisa ile ilgili bir bölümü var.

Müze görevlisinin anlattÄ±ÄŸÄ±na göre rönesans döneminin önemli ressamlarÄ±ndan Leonardo da Vinci Floransa’da doÄŸmuÅŸ ve Mona Lisa’ya 1503 yÄ±lÄ±nda orda baÅŸlamÄ±ÅŸ ama daha sonra Fransa’ya taÅŸÄ±nmasÄ± nedeniyle 1506 yÄ±lÄ±nda Fransa’da tamamlanmÄ±ÅŸ. Mona Lisa’nÄ±n ipek tüccari Francesco Del Giocondo'nun karÄ±sÄ± olduÄŸu ve ikinci oÄŸullarÄ± Andrea anÄ±sÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin edilmekteymis. Eserdeki esrarengiz bakÄ±ÅŸlar hala spekülasyonlara neden oluyor. Da Vinci’nin bu eserine daha fazla önem verdiÄŸi ve yanÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± söyleniyor.

Da Vinci'yi sadece rönesansÄ± doruÄŸa ulaÅŸtÄ±ran bir ressam deÄŸil aynÄ± zamanda bir mucit, astronot, mimar mühendis, matematikçi ve heykeltraÅŸ.

Mona Lisa'nÄ±n deÄŸerine gelince: FransÄ±z devrimine kadar birçok FransÄ±z KralÄ±'nÄ±n sarayÄ±nda da yer alan tablo, Napolyon'un metresi Josephine'nin de yatak odasÄ±nÄ± süslemiÅŸ. AslÄ±nda tablo 1911 yÄ±lÄ±na kadar böyle meÅŸhur deÄŸilmiÅŸ ta ki bir müze çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n tabloyu çalÄ±p 2 sene evinde saklayÄ±p sonra Floransa'daki bir sanat galerisine satmak istemesine kadar. Bu hÄ±rsÄ±zlÄ±k öyle ses getirmiÅŸ ki Picasso bile ÅŸüpheliler arasindaymÄ±ÅŸ. SonrasÄ±nda satmak istediÄŸi sanat galerisi sahibinin ÅŸikayetiyle hÄ±rsÄ±z yakalanÄ±yor ve tablo Fransaya geri gelip Louvre'da tekrar sergilenmeye baÅŸlayÄ±nca ziyaretçi akÄ±nÄ±na uÄŸruyor. DünyanÄ±n en pahalÄ± biçilmez tablosu arasÄ±nda sÄ±ralamaya giriyor. Bu olay 20. yüzyÄ±lÄ±n en büyük sanat hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor. Ä°talyanlar her ne kadar tablo üzerinde hak iddia etseler ve bir gün kendilerine döneceÄŸinin hayalini kursalar bile dün bilgi aldÄ±ÄŸÄ±m Ä°talyan müze görevlisi tablonun FransÄ±zlar'Ä±n hakkÄ± olduÄŸunu söyledi.

Mona Lisa'yÄ± yakÄ±ndan görmek beni çok etkiledi umarÄ±m bir gün gözlerindeki sÄ±r gerçekten çözülür ve Mona Lisa'nÄ±n ruhu huzura varÄ±r.

Müzeye giriÅŸ; 12 Euro

Haftaya görüÅŸmek üzere...