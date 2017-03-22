PÄ°CASSO VE MALAGA

Malaga, Güney Ä°spanya kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n en sevdiÄŸim tatil beldesi olmakla kalmayÄ±p ünlü ressam Picasso'nun doÄŸduÄŸu ÅŸehir ve aynÄ± zamanda önemli bir liman ÅŸehri. Ä°spanyollar'Ä±n çÄ±lgÄ±n ressamÄ± bu ÅŸahane ÅŸehirden ailesi ile birlikte küçük yaÅŸta göç etse de hala orda yaÅŸÄ±yor. Evini ve onun için yapÄ±lmÄ±ÅŸ müzesini kime sorsanÄ±z gösterirler hani küçük köy ve kasabalarda birini sorsak hemen tanÄ±rlar falanca bakkalÄ±n sokaÄŸÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± boyalÄ± evde oturuyor derler ya onun gibi... Old Town (eski ÅŸehir) hem müzenin hem de doÄŸduÄŸu evin olduÄŸu bölge olmakla birlikte onunla da kalmÄ±yor her yerde her an karÅŸÄ±mÄ±za Picasso’nun bir heykeli ya da onunla ilgili bir bilgi çÄ±kÄ±yor karÅŸÄ±mÄ±za.

Picasso'nun 1881 yÄ±lÄ±nda doÄŸduÄŸu evde ünlü ressamÄ±n anne ve babasÄ±na ait resimlerini ve daha birçok eser ve eÅŸyasÄ±nÄ± görebilirsiniz. Bu dünyaya paha biçilmez eserler kazandÄ±ran ve gelmiÅŸ geçmiÅŸ en önemli ressamlardan olan Picasso’nun doÄŸup yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evi gezme ÅŸansÄ±m olduÄŸu için çok mutluyum. Evinden çok uzakta olmayan müzesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda öyle bir kuyruk vardÄ± ki abartmayayÄ±m ama en az 100 kiÅŸi yani bana sÄ±ra gelmesi imkansÄ±z. KapÄ±daki görevliye gazeteci olduÄŸumu söyleyince hemen bana bir güzellik yaptÄ±lar ve direk içeri alÄ±ndÄ±m. Ciddi bir Picasso hayranÄ± olarak ne kadar objektif olabilirim bilmiyorum ama müze gerçekten görmeye deÄŸer. Orjinal eserlere bu kadar yakÄ±n olmak beni müthiÅŸ heyecanlandÄ±rdÄ±. Müze seçenekleriniz sadece Picasso ile kalmÄ±yor ÅŸehirde 20'den fazla müze bulunuyor.

Picasso müzesinin etrafÄ± otantik tapas barlar ve restoranlar ile çevrili yani tam bir tapas cennetine düÅŸtünüz ve sizi kaldÄ±ran yok. O minicik tapaslarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± gerçekten Ä°spanya’da olduÄŸunuzu hissettiriyor. Bizim seçtiÄŸimiz barda bize servis yapan ve bana bÄ±yÄ±klarÄ±yla Salvador Dali’yi hatÄ±rlatan garsonunuz öÄŸlen saat 3 gibi olmasÄ±na raÄŸmen kafasÄ± iyiydi ve çok ÅŸirindi. Tapas haricinde meÅŸhur Paella ve Sangria ikilisi iyi bir akÅŸam yemeÄŸi seçeneÄŸi olabilir. Fiyatlar Marbella ile kÄ±yaslanÄ±rsa çok uygun. Ä°spanya ÅŸüphesiz en çok sevdiÄŸim Avrupa ve Akdeniz ülkelerinden biri. Her zaman Siesta her zaman Fiesta nedeni ile mi ilgili bilmiyorum ama insanlarÄ± her zaman mutlu ve iÅŸte o mutluluk bana da yansÄ±yor. Haftaya görüÅŸmek üzere...