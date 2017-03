PÄ°CASSO VE MALAGA

Malaga, Güney İspanya kıyılarının en sevdiğim tatil beldesi olmakla kalmayıp ünlü ressam Picasso'nun doğduğu şehir ve aynı zamanda önemli bir liman şehri. İspanyollar'ın çılgın ressamı bu şahane şehirden ailesi ile birlikte küçük yaşta göç etse de hala orda yaşıyor. Evini ve onun için yapılmış müzesini kime sorsanız gösterirler hani küçük köy ve kasabalarda birini sorsak hemen tanırlar falanca bakkalın sokağında kırmızı boyalı evde oturuyor derler ya onun gibi... Old Town (eski şehir) hem müzenin hem de doğduğu evin olduğu bölge olmakla birlikte onunla da kalmıyor her yerde her an karşımıza Picasso’nun bir heykeli ya da onunla ilgili bir bilgi çıkıyor karşımıza.

Picasso'nun 1881 yılında doğduğu evde ünlü ressamın anne ve babasına ait resimlerini ve daha birçok eser ve eşyasını görebilirsiniz. Bu dünyaya paha biçilmez eserler kazandıran ve gelmiş geçmiş en önemli ressamlardan olan Picasso’nun doğup yaşadığı evi gezme şansım olduğu için çok mutluyum. Evinden çok uzakta olmayan müzesine ulaştığımızda öyle bir kuyruk vardı ki abartmayayım ama en az 100 kişi yani bana sıra gelmesi imkansız. Kapıdaki görevliye gazeteci olduğumu söyleyince hemen bana bir güzellik yaptılar ve direk içeri alındım. Ciddi bir Picasso hayranı olarak ne kadar objektif olabilirim bilmiyorum ama müze gerçekten görmeye değer. Orjinal eserlere bu kadar yakın olmak beni müthiş heyecanlandırdı. Müze seçenekleriniz sadece Picasso ile kalmıyor şehirde 20'den fazla müze bulunuyor.

Picasso müzesinin etrafı otantik tapas barlar ve restoranlar ile çevrili yani tam bir tapas cennetine düştünüz ve sizi kaldıran yok. O minicik tapasların varlığı gerçekten İspanya’da olduğunuzu hissettiriyor. Bizim seçtiğimiz barda bize servis yapan ve bana bıyıklarıyla Salvador Dali’yi hatırlatan garsonunuz öğlen saat 3 gibi olmasına rağmen kafası iyiydi ve çok şirindi. Tapas haricinde meşhur Paella ve Sangria ikilisi iyi bir akşam yemeği seçeneği olabilir. Fiyatlar Marbella ile kıyaslanırsa çok uygun. İspanya şüphesiz en çok sevdiğim Avrupa ve Akdeniz ülkelerinden biri. Her zaman Siesta her zaman Fiesta nedeni ile mi ilgili bilmiyorum ama insanları her zaman mutlu ve işte o mutluluk bana da yansıyor. Haftaya görüşmek üzere...