HELSÄ°NKÄ°

Herkese Merhabalar

Geçen hafta gazetemiz yazarlarÄ±ndan ve arkadaÅŸÄ±m Ä°lkgül ile BaltÄ±k Denizi'nin kÄ±zÄ± Helsinki’ye hafta sonu gezisine gittik. Uçak piste inerken lapa lapa kar yaÄŸmasÄ± bizi korkutsa da daha sonra güneÅŸ açtÄ± ve tatilimiz soÄŸuk ama güneÅŸli bir havada geçti.

Siz de benim gibi müze severlerdenseniz o zaman kuzeyin bu cazibeli güzel ÅŸehri tam size göre. Üstelik çoÄŸu müzeye giriÅŸ ücreti yok ya da diÄŸer ülkelere kÄ±yaslanÄ±rsa daha ucuz.

Öncelikle mimarisi ile beni kendine hayran bÄ±rakan Helsinki soÄŸuk bir ÅŸehir ama insanlarÄ± o kadar sÄ±cak ki kendinizi sÄ±cak bir Akdeniz ÅŸehrinde sanÄ±yorsunuz. Bütün kuzey ülkeleri gibi pahalÄ± bir ÅŸehir, sÄ±radan bir restoranda bile Türk lirasÄ± hesabÄ±na vurduÄŸunuzda bir tabak somon çorbasÄ±na ve birkaç dilim ekmeÄŸe 40 lira hesap ödüyorsunuz. O yüzden hiçbir ÅŸekilde kur hesabÄ± yapmayÄ±n ve mutlu olun. EkÅŸi mayayla yapÄ±lan çavdar ekmeÄŸi gerçekten çok lezzetliydi, benim gibi ekmek sevmeyen biri bunu söylüyorsa inanmak gerekir. Finlandiya mutfaÄŸÄ± Ä°sveç ve Rus mutfaÄŸÄ±ndan çok etkilenmiÅŸ, patates ve turÅŸu çok tüketiliyor. KaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z otelde açÄ±k büfe kahvaltÄ±da salatalÄ±k turÅŸusu en çok tüketilenler arasÄ±ndaydÄ±.

Görmeniz gereken yerlerden biri de Sumelinna AdasÄ± ve kilisesi. 18. YüzyÄ±lda Ä°sveçliler tarafÄ±ndan yapÄ±lan kale 1991 yÄ±lÄ±nda UNESCO dünya kültür mirasÄ± listesi’ne alÄ±nmÄ±ÅŸ. Limandan kalkan teknelerle 15 dakikada 8 Euro'ya ulaÅŸabilirsiniz. Helsinki küçük bir ÅŸehir olduÄŸu için biz yürüyerek gezdik ama gördüÄŸüm kadarÄ±yla tramvay metro ve otobüs toplu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± çok yaygÄ±n ve düzenli. HavaalanÄ±ndan da tren yada otobüsle kÄ±sa bir sürede ÅŸehre ulaÅŸabilirsiniz.

Uspenski Katedrali, BatÄ± Avrupa daki en büyük Ortodoks kilisesi olarak kabul ediliyormuÅŸ ve kesinlikle görülmesi gerekir. AyrÄ±ca kayalarÄ±n içerisine yapÄ±lmÄ±ÅŸ Temppeliaukio kilisesi de turistlerin gözdesi. Åžehirde bulunan en önemli meydan Senato MeydanÄ±'nda nefes kesen bir Protestan Katedrali, Fin Senatosu ve Helsinki Üniversitesi gibi yapÄ±larÄ± kolaylÄ±kla ziyaret edebilirsiniz.

Daha önce bahsettiÄŸim gibi Helsinki'de hayat çok pahalÄ± olmasÄ±na raÄŸmen gece hayatÄ± çok renkli. Ä°lk akÅŸam HardRock Cafe'ye ikinci akÅŸam ise Lenin'in evine çok yakÄ±n olup devamlÄ± takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1906 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen bara gittik.

Lenin'in her zaman oturduÄŸu masada Finli bir aile oturuyordu ama bizi kÄ±rmayÄ±p hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektirecek kadar sÄ±cak kanlÄ±lardÄ±. Lenin'in takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bar diye bahsedince öyle sÄ±kÄ±cÄ± bir yer sanmayÄ±n saat 9’dan sonra rock'n roll canlÄ± müzik vardÄ±. Tahmin edeceÄŸiniz gibi Lenin'in ÅŸerefine votka viÅŸne içtik. ViÅŸne nerden mi çÄ±ktÄ±? Hiç bilmiyorum yÄ±llardÄ±r votka içmiyordum ne ile birlikte içildiÄŸini bile unutmuÅŸum.

Helsinki seyahatimize renk katan olaylardan biri de tesadüf eseri yemek yerken yan masamÄ±zda oturan AnkaralÄ± Eyüp Bey ile tanÄ±ÅŸmamÄ±z oldu. Helsinki’nin en gösteriÅŸli ve ÅŸÄ±k kafe restorant aynÄ± zamanda barÄ± olan Kapelli'de yerli birinden Helsinki’yi dinlemek daha da bilgilendirici oldu. Helsinki’ye giderseniz Eyüp Bey'i bulun diyeceÄŸim ama gerçekten çok meÅŸgul biri bize vakit ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için ÅŸanslÄ±ydÄ±k.

Ben Helsinki'yi çok sevdim. KÄ±sa kültürel seyahatler için özellikle bahar ve yaz aylarÄ±nda mükemmel bir tercih olur. AynÄ± zamanda yakÄ±n çevresini ve Talinn'i de ziyaret edebilirsiniz.

Haftaya görüÅŸmek üzere...