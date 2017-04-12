TOPKAPl SARAYl

Herkese merhabalar, İstanbul’da bulunduğum bu günlerde tarihi, sanatsal ve kültürel günlük gezilerime devam ediyorum. Geçen hafta uzun zamandır ziyaret etmediğim Topkapı Sarayı'nı gezme fırsatı buldum. İtiraf etmek gerekirse Muhteşem Yüzyıl dizisini izledikten sonra daha bir ilgili ve bilgili olmuşum saray hayatına. Özellikle sarayın bütün entrikalarının yaşandığı Harem kısmını görmek için sabırsızlanıyordum. Dört asır boyunca üç kıtaya hakim olmuş bir imparatorluğun ve hilafetin merkezi olan Topkapı Sarayı, aynı zamanda dünyanın sayılı kültür miraslarından biri ve 1985 yılından beri UNESCO Dünya Mirasları Listesinde yer almakta.

Osmanlı İmparatorluğunun gözbebeği olan eşsiz sarayın manzarası ve bulunduğu konumda ayrı bir muhteşem. Haliç, Marmara ve Boğazın birleştiği yerde bütün haşmetiyle İstanbul’a tepeden bakıyor. Saray 1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmış ve 80.000 dönüm üzerinde kurulu. Padişah 400 yıl boyunca imparatorluğu Topkapı Sarayından yönetmiştir. Topkapı Sarayını detaylı gezmek ve bilgi almak istiyorsanız bir gününüzü ayırmanız gerektir. Saray sadece Osmanlılardan ibaret değil. Osmanlı döneminde kutsal topraklardan getirilen bir çok önemli mukaddes obje var. Hz Muhammed'in hırkası, kılıçları, sakalları, mektupları, kabe'nin anahtarı, Hz Musa’nın Kızıldeniz’i yardığı asası bunlardan birkaçı. Ayrıca 86 kıratlık dünyanın en büyük elmasların dan Kaşıkçı Elması’da Topkapı Sarayında.

Pargalı İbrahim Paşa’nın Hatice Sultan'la olan aşkına tanıklık edemedim belki ama en azından kemanından çıkan müziğin nerelere yayıldığını görme şansını yakaladım. Topkapı Sarayından bahsederken şahane manzaralı restorantından bahsetmemek haksızlık olur. 1969 yılından beri faaliyet gösteren Konyalı Restorant sunduğu lezzet ve tarihi ortamı ile gerek manzarası gerekse lezzet ve tarihi ortamı ile hizmet sunuyor. Özellikle özel reçetesi ile birçok değişik lezzeti içinde barındıran Osmanlı Saray Şerbetini denemenizi öneririm.Topkapı Sarayına giriş 40 TL. Müze Salı günleri kapalı. Müze kartı almanızı tavsiye ederim yoksa bilet kuyruğunda uzun zaman geçirebilirsiniz.

Haftaya görüşmek üzere