Herkese merhaba,

Bu haftaki yazımı size İtalya’nın Puglia (Pulya) bölgesinden diğer bir deyişle çizmenin topuğundan yazıyorum. Avrupa Gazetesi yazarlarından arkadaşım İlkgul ile doğa, tarih, kültür ve yerel tatlar için kısa bir çizme turuna çıktık. Bu hafta, Bari ile Brindisi arasında yer alan, masalsı atmosferiyle bizi yüzyıllar öncesine götüren şirin kasaba Alberobello'dan bahsetmek istiyorum.

Alberobello Trulli adı verilen kendisine özgü mimarisiyle meşhur, 11.000 nüfuslu İtria vadisinde yer alan bir yerleşim yeri.

İlk kez 14. yüzyılda inşa edilmeye başlanmış ve yapımında harç kullanılmadan üst üstte dizilen taşlarla oluşturulan evler konik şeklinde çevrili çatısız yapılar binadan sayılmadığı için vergi ödememek için yapılmış. Bugünlerde otel, restorant, hediyelik eşya gibi birçok amaçlı olarak kullanılmakta. Ayrıca çok ilginç ve değişik bir kilisesi de var. Günahlarınızı itiraf etmenin tam zamanı olabilir. Trulli evlerinin özelliği yapımı olduğu kadar çatısındaki şaman işaretleri de. Bu işaretler evlerde yaşayan halkın inanışına göre onları kötülüklerden korumak için yapılmış. Ayrıca hediyelik eşya satan dükkanlarda tavuk figürleri ile çok karşılaşacaksınız. Eskiden evlenmeden önce damat adayı geline bir tavuk figürü hediye edermiş böylece bereketli ve mutlu bir evlilikleri olacağına inanılırmış

Bu seferki gidişimde olmadı ama Trulli butik otelde kalmak değişik bir tecrübe olur diye düşünüyorum. Kulak memesine benzeyen Oricette makarnası, badem ve kaktüs likörü mutlaka denenmeli. Zeytin, zeytinyağı cenneti. Bölgenin acı biberi de çok ünlü ama benim acıyla çok aram iyi olmadığı için yorum yapmayacağım.

Puglia bölgesi seyahat için ilkbahar ve yaz başı için ideal.

Haftaya görüşmek üzere