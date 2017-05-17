Herkese merhabalar, bu hafta size tarihi 13. Yüzyıla dayanan ve sloganı “Hinc lucem et pocula sacra”. Buradan Işık ve kutsallık doğar olan dünyanın en prestijli üniversitelerinden birine ev sahipliği yapan Cambridge şehrinden bahsetmek istiyorum. Londra ile Cambridge arası 63 mil sanırım. Yaklaşık 80 km yapar. Düzeni, yeşilliği, temizliği, kibar ve havalı konuşan genç halkı ile ilk bakışta aristokrat görünse bile aldanmayın aslında çok mütevazi ve sıcak bir şehir. Cambridge Üniversitesi'nin kampüsleri şehir merkezine dağılmış ve öğrenciler genellikler bölümlere bisikletleriyle ulaştıkları için her yerde bisikletli gençleri göreceksiniz. King's Kolej, St John's ve Trinity Kolej gibi biraz daha ünlü olanlara giriş ücretleri hatta özel kolej turları bile düzenlenmiş. Oxford ve Cambridge kendi aralarında rakip olsalar bile Cambridge bünyesinde 65 Nobel ödüllü yetiştirmiş. Harvard üniversitesinin kurucusu John Harvard da Cambridge üniversitesi mezunu.

Cambridge bir İngiliz şehri olmasına karşın meşhur nehri ve nehrin üzerinde geziler düzenlenen (punting) kayık turlarıyla adeta Amsterdam ve Venedik benzerliği yaşatıyor. Yapılması gerekenlerden bir tanesi de üniversite ye bağlı olan Botanik bahçesinin gezilmesi. Newton'un başına elma düşmesiyle yer çekimini keşfettiği yeri ve ağacınıda görebiliyorsunuz. Bu arada Newton'da ünlü mezunlarından biri. Dünyanın dört tarafından gelen öğrenciler olduğu için Cambridge'te ne yiyelim diye bir sorununuz olacağını sanmıyorum. Uzakdoğu öğrencilerin yoğunluğu nedeniyle sanırım İtsu çok popüler olsa da geleneksel İngiliz tarzı kafeler ve barlara da yoğun ilgi var.

Güzel bir havada kayık gezisi yapabilir. Cam nehrinin etrafındaki güzellikleri su içinden keşfedebilirsiniz yada nehrin kenarındaki bir barda içeceğinizi içerken hasır şapkalı muhtemelen bir üniversite öğrencisinin kürek çektiği kayıkta Punting yapanları izleyebilirsiniz. Yada gotik binalarin arasında yer alan dar sokaklarda turistleri takip edip tarihi mekanları geçebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın Cambridge sizi hayal kırıklığına uğratmayacağına emin olun.

Haftaya görüşmek üzere...