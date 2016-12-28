28 AralÄ±k 2016 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

28 AralÄ±k 2016 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Bugün ATV'de hangi dizi ve programlar var, 28 AralÄ±k ATV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±, atv yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± avrupagazete.com'da





28 AralÄ±k ATV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±

06:45 KahvaltÄ± Haberleri

10:00 Müge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert

13:00 Gün OrtasÄ±

13:40 Karavan

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa GünlüÄŸü

20:30 Tuzlaspor - Galatasaray

22:30 Kim Milyoner Olmak Ä°ster?

00:30 Son Durak

01:30 HÄ±zlÄ± ve Öfkeli

03:00 KÄ±rgÄ±n Çiçekler

05:00 EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz