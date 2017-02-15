Ana Sayfa | ATV YAYIN AKIÅžI 15/02/2017 15:30

15 Åžubat 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

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ATV CANLI YAYIN Ä°ZLE


15 Åžubat 2017 ATV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±

06:45 KAHVALTI HABERLERÄ°

10:00 MÜGE ANLI Ä°LE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENÄ°

13:40 KARAVAN

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENÄ°

20:00 BU ÅžEHÄ°R ARKANDAN GELECEK

23:30 S.H.I.E.L.D. AJANLARI

16 Åžubat 2017 - PerÅŸembe

00:30 SON DURAK

03:20 EÅžKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

05:05 KADER AJANLARI

06:45 KAHVALTI HABERLERÄ°

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14 Åžubat 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

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13 Åžubat 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

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7 Åžubat 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

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