Ana Sayfa | ATV YAYIN AKIÅžI 19/02/2017 09:56

19 Åžubat 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

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ATV CANLI YAYIN Ä°ZLE


19 Åžubat 2017 ATV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±

05:15 ÖLENE KADAR

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 NÄ°HAT HATÄ°POÄžLU Ä°LE KURAN

11:15 DÄ°ZÄ° TV

12:45 GÖZÜM SENDE

14:50 AÅžK VE MAVÄ°

18:40 HABERE DOÄžRU

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENÄ°

20:00 TURBO

21:55 BÄ°TÄ°RÄ°M Ä°KÄ°LÄ°

23:55 GÖZÜM SENDE

20 Åžubat 2017 - Pazartesi

01:55 BÄ°TÄ°RÄ°M Ä°KÄ°LÄ°

03:25 S.H.I.E.L.D. AJANLARI

04:00 KIRGIN ÇÄ°ÇEKLER

06:45 KAHVALTI HABERLERÄ°

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

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17 Åžubat 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

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