19 Åžubat 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

19 Åžubat 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Bugün ATV'de hangi dizi ve programlar var, 19 Åžubat ATV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±, atv yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± avrupagazete.com'da
ATV CANLI YAYIN Ä°ZLE
19 Åžubat 2017 ATV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±
05:15 ÖLENE KADAR
07:30 ATV' DE HAFTA SONU
10:00 NÄ°HAT HATÄ°POÄžLU Ä°LE KURAN
11:15 DÄ°ZÄ° TV
12:45 GÖZÜM SENDE
14:50 AÅžK VE MAVÄ°
18:40 HABERE DOÄžRU
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENÄ°
20:00 TURBO
21:55 BÄ°TÄ°RÄ°M Ä°KÄ°LÄ°
23:55 GÖZÜM SENDE
20 Åžubat 2017 - Pazartesi
01:55 BÄ°TÄ°RÄ°M Ä°KÄ°LÄ°
03:25 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
04:00 KIRGIN ÇÄ°ÇEKLER
06:45 KAHVALTI HABERLERÄ°