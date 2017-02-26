26 Åžubat 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

26 Åžubat 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Bugün ATV'de hangi dizi ve programlar var, 26 Åžubat ATV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±, atv yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± avrupagazete.com'da
ATV CANLI YAYIN Ä°ZLE
26 Åžubat 2017 ATV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±
04:50 ATV' DE HAFTA SONU
10:00 NÄ°HAT HATÄ°POÄžLU Ä°LE KURAN
11:15 DÄ°ZÄ° TV
12:35 ÖLENE KADAR
15:25 EÅžKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
18:40 HABERE DOÄžRU
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENÄ°
20:00 BAY PEABODY VE MERAKLI SHERMAN
21:50 ÖDÜL AVCILARI
23:55 GÖZÜM SENDE
27 Åžubat 2017 - Pazartesi
02:00 STALINGRAD
03:40 ÖDÜL AVCILARI
05:10 BAY PEABODY VE MERAKLI SHERMAN
06:45 KAHVALTI HABERLERÄ°