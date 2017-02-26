Ana Sayfa | ATV YAYIN AKIÅžI 26/02/2017 10:10

26 Åžubat 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

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ATV CANLI YAYIN Ä°ZLE


26 Åžubat 2017 ATV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±

04:50 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 NÄ°HAT HATÄ°POÄžLU Ä°LE KURAN

11:15 DÄ°ZÄ° TV

12:35 ÖLENE KADAR

15:25 EÅžKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

18:40 HABERE DOÄžRU

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENÄ°

20:00 BAY PEABODY VE MERAKLI SHERMAN

21:50 ÖDÜL AVCILARI

23:55 GÖZÜM SENDE

27 Åžubat 2017 - Pazartesi

02:00 STALINGRAD

03:40 ÖDÜL AVCILARI

05:10 BAY PEABODY VE MERAKLI SHERMAN

06:45 KAHVALTI HABERLERÄ°

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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25 Åžubat 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

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23 Åžubat 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

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