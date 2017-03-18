18 Mart 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

18 Mart 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Bugün ATV'de hangi dizi ve programlar var, 18 Mart ATV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±, atv yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± avrupagazete.com'da
ATV CANLI YAYIN Ä°ZLE
18 Mart 2017 ATV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±
05:20 KARA ÅžÄ°MÅžEK
07:30 ATV' DE HAFTA SONU
10:00 EÅžKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
13:05 KIRGIN ÇÄ°ÇEKLER
16:45 SÜMELA'NIN ÅžÄ°FRESÄ° TEMEL
18:40 HABERE DOÄžRU
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENÄ°
20:00 KÄ°M MÄ°LYONER OLMAK Ä°STER
23:15 ÖZEL TÄ°M
19 Mart 2017 - Pazar
01:15 SÜMELA'NIN ÅžÄ°FRESÄ° TEMEL
02:50 ÖLENE KADAR
04:45 AÅžK VE MAVÄ°