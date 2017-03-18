Ana Sayfa | ATV YAYIN AKIÅžI 18/03/2017 08:22

18 Mart 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

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18 Mart 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, Bugün ATV'de hangi dizi ve programlar var, 18 Mart ATV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±, atv yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± avrupagazete.com'da

 

ATV CANLI YAYIN Ä°ZLE


18 Mart 2017 ATV YayÄ±n AkÄ±ÅŸÄ±

05:20 KARA ÅžÄ°MÅžEK

07:30 ATV' DE HAFTA SONU

10:00 EÅžKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

13:05 KIRGIN ÇÄ°ÇEKLER

16:45 SÜMELA'NIN ÅžÄ°FRESÄ° TEMEL

18:40 HABERE DOÄžRU

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENÄ°

20:00 KÄ°M MÄ°LYONER OLMAK Ä°STER

23:15 ÖZEL TÄ°M

19 Mart 2017 - Pazar

01:15 SÜMELA'NIN ÅžÄ°FRESÄ° TEMEL

02:50 ÖLENE KADAR

04:45 AÅžK VE MAVÄ°

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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17 Mart 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

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16 Mart 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

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15 Mart 2017 ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±, ATV CanlÄ± izle

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