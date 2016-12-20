DÃ¼nyanÄ±n en yardÄ±msever Ã¼lkesi aÃ§Ä±klandÄ±

Gallup araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin yaptÄ±ÄŸÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma ile dÃ¼nyanÄ±n en yardÄ±msever Ã¼lkesi belirlendi.

Gallup araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin yaptÄ±ÄŸÄ± bir çalÄ±ÅŸma, insanlarÄ±n baÅŸkalarÄ±na yardÄ±m etme isteÄŸinin pozitif ekonomik faktörlerin göstergesi olduÄŸunu ortaya koyuyor.140 ülkede 145 bin kiÅŸi ile yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada Gallup, katÄ±lÄ±mcÄ±lara son zamanlarda herhangi bir yardÄ±m kuruluÅŸuna baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gönüllü çalÄ±ÅŸmada bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± veya ihtiyacÄ± olan bir yabancÄ±ya yardÄ±m edip etmediÄŸini sordu.Sonuçlar 2016 Küresel Sivil KatÄ±lÄ±m Raporu'nda toplandÄ±. Bu veriler 7,4 milyar olan dünya nüfusuna uyarlandÄ±ÄŸÄ±nda her ay 1,4 milyar insanÄ±n yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na para baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu, 1 milyar insanÄ±n gönüllü çalÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 2,2 milyar insanÄ±n ise yabancÄ±lara yardÄ±m ettiÄŸi görüldü.

MYANMAR

Myanmar halkÄ±nÄ±n çoÄŸu yardÄ±m etme konusundaki bütün sorulara 'evet' yanÄ±tÄ± vererek liste baÅŸÄ±nda yer aldÄ±.Burada güçlü Budist gelenek yardÄ±mseverlik ve cömertlikte önemli rol oynuyor. Budistler yaptÄ±klarÄ± hayÄ±rlÄ± iÅŸlerin bir daha dünyaya geldiklerinde kendilerine artÄ± puan olarak döneceÄŸini ve daha iyi bir yaÅŸam sürmelerini saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yor.GÄ±da ve para yardÄ±mÄ±nÄ±n çoÄŸu rahipler ve manastÄ±rlar için yapÄ±lÄ±yor. Son dönemlerde BatÄ± kültürüyle temasÄ±n artmasÄ± sonucu yetimhanelere de daha fazla yardÄ±m yapÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸ.2015'te InterNations tarafÄ±ndan yapÄ±lan baÅŸka bir ankette, halkÄ±nÄ±n yabancÄ±lara karÅŸÄ± nazik davranÄ±ÅŸlarÄ±yla Myanmar dünyanÄ±n en dostane ülkesi seçilmiÅŸti.

ABD

Gallup listesinde ikinci sÄ±rada yer alan ABD'de yardÄ±mseverliÄŸin pek dini kaynaklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± görülüyor.Büyük ÅŸehirde, banliyöde ve kÄ±rsal bölgelerde yardÄ±m farklÄ± biçimler alabiliyor. Washington DC'de çok sayÄ±da STK ve hayÄ±r kurumlarÄ± bulunuyor. Daha küçük bölgelerde bile yardÄ±m eylemleri zorunlu davranÄ±ÅŸ gibi görülüyor.Bu özellik kuÅŸaktan kuÅŸaÄŸa geçiyor. BazÄ±larÄ± insanlarÄ±n birbirine yardÄ±m etmesi geleneÄŸini medeniyeti ayakta tutan ÅŸey olarak görüyor.ABD'ye yerleÅŸmiÅŸ yabancÄ±lar da AmerikalÄ±larÄ±n yardÄ±mseverlik ve cömertliÄŸini olaÄŸanüstü buluyor.

AVUSTRALYA

Kimsenin dezavantajlÄ± konumundan dolayÄ± baÅŸarÄ± ÅŸansÄ±ndan mahrum olmamasÄ±, herkese eÅŸit ÅŸans tanÄ±nmasÄ± Avustralya kültürünün önemli bir özelliÄŸi.Özellikle Melbourne'de yardÄ±mseverlik, hem bölgesel hem de küresel etkinliklere katkÄ±da bulunma ruhu oldukça geliÅŸkin. 2003'te erkeklere özgü saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na dikkat çekmek amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan ve KasÄ±m ayÄ±nda erkeklerin bÄ±yÄ±k bÄ±rakmasÄ±nÄ± teÅŸvik eden Movember VakfÄ± dünya çapÄ±nda bir hareket haline geldi.2004'te Endonezya'da tsunami felaketi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda 20 milyon nüfuslu Avustralya'dan 42 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.2009'da çok sayÄ±da evin yandÄ±ÄŸÄ± ve can kaybÄ±nÄ±n olduÄŸu orman yangÄ±nlarÄ±nda da büyük bir yardÄ±m kampanyasÄ± yürütülmüÅŸtü.Avustralya karÅŸÄ±lÄ±klÄ± güven duygusunun ve sosyal güvencenin geliÅŸkin olduÄŸu bir ülke. Ä°ÅŸsizlik yardÄ±mÄ± ve iyi bir saÄŸlÄ±k sistemi insanlarÄ±n kendisini güvende hissetmesini saÄŸlÄ±yor.

YENÄ° ZELANDA

Küçük bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda halkÄ±nÄ±n komÅŸularÄ±yla dayanÄ±ÅŸma geleneÄŸi eskilere dayanÄ±yor.KÄ±rsal bölgelerin hakim olduÄŸu ülkede herkeste birbirini tanÄ±yor olma hissi hakim. ToplumdaÅŸlÄ±k duygusunun da yardÄ±mseverlik özelliÄŸinde belirleyici olduÄŸuna inanÄ±lÄ±yor.The Free Store (Bedava Dükkan) gibi giriÅŸimler restoran ve fÄ±rÄ±nlarda satÄ±lmayan malzemeyi toplayarak alÄ±m gücü olmayanlara bedava daÄŸÄ±tÄ±yor.2011'de yüzlerce insanÄ±n ölümüne, binlercesinin yaralanmasÄ±na neden olan Christchurch depreminin de ülkedeki yardÄ±m duygusunu güçlendirdiÄŸi söyleniyor.Yeni Zelanda halkÄ± ülkenin doÄŸal güzelliklerinden doyasÄ±ya yararlanabiliyor. Ülkenin her noktasÄ±ndan deniz kÄ±yÄ±sÄ±na en fazla uzaklÄ±k 130 km.

CÖMERTLÄ°K VE YARDIMSEVERLÄ°K

Gallup'un araÅŸtÄ±rmasÄ±nda ÅŸu sonuçlar ortaya çÄ±ktÄ±:

EN ÇOK BAÄžIÅž YAPANLAR

Myanmar

Endonezya

Avustralya

Malta

Yeni Zelanda

EN ÇOK GÖNÜLLÜ ÇALIÅžANLAR

Türkmenistan

Myanmar

Endonezya

Sri Lanka

ABD

EN ÇOK YABANCIYA YARDIM EDENLER

Libya

Somali

Malavi

Botsvana

ABD