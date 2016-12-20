Berlin'deki TIR dehÅŸetini o Ã¶rgÃ¼t Ã¼stlendi

Almanyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Berlinâ€™de Noel pazarÄ±na yÃ¶nelik TIR saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž Ã¼stlendi

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin’in kalbi sayÄ±lan tarihi YÄ±kÄ±k Kilise’nin yakÄ±nÄ±ndaki bir Noel pazarÄ±na dalan TIR dehÅŸet saçtÄ±. TIR'Ä±n pazarda 50 ila 80 metre arasÄ±nda ilerlediÄŸine inanÄ±lan olayda; 12 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 48 kiÅŸi de yaralandÄ±. Ölenlerin büyük bölümünün pazarda çalÄ±ÅŸan tezgahtarlar olduÄŸu da edinilen bilgiler arasÄ±nda. Polis Berlinlileri terör saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± uyardÄ±.

TIR ÅžOFÖRÜNÜN YANINDAKÄ° ÅžÜPHELÄ° ÖLÜ BULUNDU

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TIR ÅŸoförü kaçtÄ±, yanÄ±ndaki kiÅŸi ise ölü bulundu.Berlin'de çeÅŸitli hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n birçoÄŸunun aÄŸÄ±r yaralÄ± olduÄŸu bildirildi. Alman polisi, sürücünün TIR'Ä± kasÄ±tlÄ± olarak hÄ±zla Noel pazarÄ±ndaki kalabalÄ±ÄŸÄ±n üstüne sürdüÄŸü görüÅŸünde. SaldÄ±rÄ±dan kÄ±sa süre sonra, olay yerinden iki kilometre uzaklÄ±kta CumhurbaÅŸkanÄ± SarayÄ± Bellevue yakÄ±nlarÄ±nda bir ÅŸüpheli yakalandÄ±. Ancak saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren TIR ÅŸoförü olduÄŸu düÅŸünülerek gözaltÄ±na alÄ±nan PakistanlÄ± ÅŸüpheli, suçlamalarÄ± reddetti.

ÅžÜPHELÄ° SERBEST BIRAKILDI

Almanya’nÄ±n baÅŸkenti Berlin’de dün akÅŸam bir tÄ±rÄ±n Noel pazarÄ±na girmesi üzerine 12 kiÅŸinin öldüÄŸü, 18’i aÄŸÄ±r 48 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olaya iliÅŸkin tek ÅŸüpheli olarak gözaltÄ±na alÄ±nan PakistanlÄ± delil yetersizliÄŸinden serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

SALDIRIYI DEAÅž ÜSTLENDÄ°

Berlin'deki kanlÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin bugün akÅŸam saatlerinde flaÅŸ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± terör örgütü DEAÅž üstlendi.DEAÅž benzer bir terör eylemini geçtiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda Fransa'nÄ±n Nice kentinde gerçekleÅŸtirmiÅŸti.