BirleÅŸmiÅŸ Milletler DoÄŸu Halep'e 20 gÃ¶zlemci gÃ¶nderiyor

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Halep'e sivillerin tahliyesi ve gÃ¼venliÄŸinin denetlenmesi iÃ§in 20 personel gÃ¶ndereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda DoÄŸu Halep'ten Suriye Arap KÄ±zÄ±layÄ± ve UluslararasÄ± KÄ±zÄ±l Haç Komitesi'nce yapÄ±lan tahliyelerin devam ettiÄŸini ve BM ekibininse tahliyeleri gözlemlemek için rejim kontrolündeki Ramuse kontrol noktasÄ±nda bulunduÄŸunu söyledi.

15 AralÄ±k'tan bu yana Halep'in doÄŸusundan 25 bin kiÅŸinin tahliye edildiÄŸinin tahmin edildiÄŸini söyleyen Dujarric, tahliye edilen Suriyelilierin Atarib ve Sarmada'ya gönderildiÄŸini ifade etti.

BM'nin Halep'te rejim kontrolündeki bölgelerde çoÄŸu Suriyeli olmak üzere 100'den fazla yardÄ±m çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirten Dujarric, Halep'in doÄŸusuna sivillerin tahliyesi ve güvenliÄŸinin denetlenmesi için uluslararasÄ± ve yerel 20 personel göndereceklerini kaydetti.

Dujarric, Fua ve Kefraya'dan tahliyer için de bu sabah 20 otobüsün yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

Dujarric, "Halep'te tahliye edilmeyi bekleyen ne kadar kiÅŸi kaldÄ±?" sorusuna ise "FarklÄ± rakamlar duyuyoruz, hala binlerin olduÄŸu tahmin ediliyor ama bizim endiÅŸemiz oradaki kuÅŸatma altÄ±ndaki Suriyelilere uzun süredir insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lamÄ±yor ve bir an önce yardÄ±m götürebilmeyi umut ediyoruz." cevabÄ±nÄ± verdi.