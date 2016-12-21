Ana Sayfa | DÃœNYA 21/12/2016 07:17

Meksika'da patlama, en az 29 Ã¶lÃ¼ var

havai fiÅŸek pazarÄ±

Meksika'nÄ±n baÅŸkenti Mexico City'de bir havai fiÅŸek pazarÄ±nda patlama oldu. Patlamada en az 29 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kentin 32 kilometre dÄ±ÅŸÄ±ndaki San Pablito hava fiÅŸek pazarÄ±ndaki patlamada 60 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Olay yerinde çekilen görüntülerde, pazardan dumanlar yükseldiÄŸi görülüyor ve patlayan havai fiÅŸekler duyuruluyor.Henüz doÄŸrulanmamÄ±ÅŸ haberlere göre patlamada ölü sayÄ±sÄ± daha yüksek.Kentin 32 kilometre dÄ±ÅŸÄ±ndaki San Pablito hava fiÅŸek pazarÄ±ndaki patlamada 60 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Olay yerinde çekilen görüntülerde, pazardan dumanlar yükseldiÄŸi görülüyor ve patlayan havai fiÅŸekler duyuruluyor.Henüz doÄŸrulanmamÄ±ÅŸ haberlere göre patlamada ölü sayÄ±sÄ± daha yüksek.

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