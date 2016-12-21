Halep'e yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar Londra'da protesto edildi

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da Halep'te sivilleri hedef alan saldÄ±rÄ±lar protesto edildi

Suriye’nin Halep kentinde sivillerin öldürülmesi, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da protesto edildi.BaÅŸkentin ünlü Trafalgar MeydanÄ±'nda bir araya gelen yaklaÅŸÄ±k 70 kiÅŸi, bölgedeki sivillere yönelik düzenlenen saldÄ±rÄ±larÄ± protesto etti.

SessizliÄŸin hakim olduÄŸu gösterisinde mumlar yakÄ±lÄ±rken, sözleri dayanÄ±ÅŸma içerikli olan duygu yüklü ÅŸarkÄ±lar çalÄ±ndÄ±.Her yaÅŸtan katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte göstericiler, Suriye bayraklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra üzerinde, “Sivilleri koruyun” ve “Yeter artÄ±k Esed” yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±dÄ±.

Ä°ngiliz hükümetine çaÄŸrÄ±

Gösteriye katÄ±lan ve soyadÄ±nÄ± vermek istemeyen 22 yaÅŸÄ±ndaki Izzy, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Halep’teki sivillerin durumuna dikkati çekmek üzere bugünkü etkinliÄŸe destek verdiÄŸini belirterek, uluslararasÄ± toplumun, "Suriye’de yaÅŸananlarÄ± sosyal medya üzerinden izlemesini" eleÅŸtirdi.

Türkiye’de dahil olmak üzere Yunanistan ve Fransa'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nda son 1,5 yÄ±ldÄ±r gönüllü olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Izzy, “Kamplarda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m Haleplilerin iltica baÅŸvurularÄ± reddediliyordu. Ä°ngiliz hükümeti Halep’teki durumu kÄ±nÄ±yor ancak aynÄ± zamanda Halepli ailelerin iltica baÅŸvurularÄ±nÄ± reddederek suça dahil oluyor." dedi.

Yunanistan'daki kamplarÄ± "tam bir kaos ortamÄ±" olarak tanÄ±mlayan Izzy, "O kamplardaki ÅŸartlar iyileÅŸtirilmeli. Avrupa topraklarÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n durumu vahim. Ä°ngiliz hükümeti bu kiÅŸilere kapÄ±larÄ±nÄ± açmalÄ±.” ifadesini kullandÄ±.

â€¨â€¨Londra’da satÄ±ÅŸ müdürü olarak çalÄ±ÅŸan 22 yaÅŸÄ±ndaki Hannah da Suriye halkÄ±na verdiÄŸi desteÄŸini göstermek ve Suriye'de mahsur kalan sivillere ses olmak üzere etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±.

Hannah, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°ngiltere olarak ülkemin Suriye'deki durum için yeterli ÅŸeyi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum. Suriyeliler için daha fazlasÄ±nÄ± yapmamÄ±z gerekli. Avrupa'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ortaklaÅŸa ÅŸekilde ülkelere yerleÅŸtirilmesi ve Esed ile Rusya’yÄ± durdurma konularÄ±nda AB ülkeleriyle birlikte çalÄ±ÅŸmamÄ±z gerekli. Masum sivillerin korunmasÄ± için dünyanÄ±n güçlü ülkelerinden biri olarak sesimizi yükseltmeliyiz."