Ana Sayfa | DÃœNYA 21/12/2016 09:45

Meksika'da havai fiÅŸek faciasÄ±, Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var


Noel iÃ§in havai fiÅŸek satÄ±ÅŸÄ± amacÄ±yla kurulan pazardaki patlamada 27 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 60 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Meksika'da baÅŸkent Mexico City yakÄ±nlarÄ±nda bulunan Tulpetec'te, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dolayÄ±sÄ± ile havai fiÅŸek satÄ±ÅŸÄ± için kurulan pazarda meydana gelen patlamada 27 kiÅŸinin öldüÄŸü ve 60 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Meksika BaÅŸsavcÄ±sÄ± Alejandro Gomez San Pablito ilk belirlemelere göre 27 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 60 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto da sosyal medya üzerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda ölenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara geçmiÅŸ olsun dileklerinde bulundu.

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