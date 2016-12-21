Ana Sayfa | DÃœNYA 21/12/2016 09:45

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi IÅžÄ°D bazÄ± Ã¼lkelerde terÃ¶r eylemi yapacak dedi


Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, Rusya ve TÃ¼rkiye ile yaptÄ±klarÄ± Suriye iÃ§in toplantÄ±dan Ã§Ä±kan kararlarla ilgili konuÅŸtu.

Musul operasyonuyla ilgili son durum konusunda açÄ±klamalarda bulunan Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, operasyonlarÄ±n durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sürdüÄŸünü ifade etti. Ä°badi ayrÄ±ca, IÅžÄ°D'in bazÄ± ülkelerde terör eylemleri yapacaÄŸÄ±nÄ±, bu konuda uyarÄ±da bulunmak istediÄŸini söyledi. Son olarak pazartesi gecesi Berlin'de noel pazarÄ±na terör eylemi düzenlenmiÅŸ, 12 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken çok sayÄ±da da kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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