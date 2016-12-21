Kirby ABD'nin suikastla ilintilendirilmesini saÃ§ma ve komik bulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a dÃ¼zenlenen suikastÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin suikastla ilintilendirilmesini saÃ§ma ve komik bulduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Kirby, duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getirdi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü John Kirby, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastÄ±n ardÄ±ndan Türkiye'de, ABD ve Fethullah Gülen baÄŸlantÄ±lÄ± suçlamalarÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±ndan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Türk tarafÄ±na ilettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

TELEFON GÖRÜÅžMESÄ° YAPTILAR

Kirby, baÅŸkent Washington'da düzenlediÄŸi günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konu ile ilgili kendisine yöneltilen soruya verdiÄŸi yanÄ±tta, konunun Amerika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry'nin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'yla yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinde gündeme getirildiÄŸini belirtti.

"KERRY, KAYGILARIMIZI Ä°LETTÄ°"

Kirby, "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z Kerry, Fethullah Gülen ABD'de yaÅŸÄ±yor diye, ABD'nin gizli ya da açÄ±ktan dünkü korkunç suikasta karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ya da destek verdiÄŸi yönünde Türkiye'de kullanÄ±lan söylemlerle ilgili kaygÄ±larÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu'na iletti" dedi.

"Ä°DDÄ°ALAR KOMÄ°K VE SAÇMA"

ABD'nin suikastla ilintilendirilmesini 'komik ve saçma' olarak nitelendiren Kirby, "Bu söylemler kesinlikle yanlÄ±ÅŸ, hiçbir temeli yok, Bakan Kerry, ÇavuÅŸoÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmelerde bunu açÄ±k bir biçimde belirtti" diye konuÅŸtu.

"ARAÅžTIRMACILAR Ä°ÅžLERÄ°NÄ° YAPSIN"

Olayla ilgili olarak aktif bir soruÅŸturma sürdüÄŸünü dile getiren Kirby, "Bu kiÅŸinin arkasÄ±ndaki motivasyonlarÄ±n ne olduÄŸunu ben bilmiyorum, sizin de bildiÄŸinizi sanmÄ±yorum. Demek istediÄŸim, büyükelçiyi vurduktan sonra baÄŸÄ±rarak konuÅŸtuÄŸunu sizler gibi ben de gördüm. Ancak araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n iÅŸlerini yapmalarÄ±na izin vermeliyiz. Onlara izin vermemiz gerekiyor ki bir takÄ±m çÄ±karÄ±mlar yapmadan önce gerçeklerin ne olduÄŸunu kanÄ±tlarÄ±n ne olduÄŸunu anlayalÄ±m. Fakat Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin herhangi bir ÅŸekilde bu suikastÄ± desteklediÄŸi ya da bunun arkasÄ±nda ya da dolaylÄ± olarak dahil edildiÄŸi fikri kesinlikle komik" dedi.