Kremlin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ suikast hakkÄ±nda konuÅŸtu

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un suikastÄ± ile ilgili Kremlin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nden aÃ§Ä±klama geldi

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "AraÅŸtÄ±rma sonuçlanana kadar Büyükelçimizi kimin öldürdüÄŸünü bulmak için herhangi bir sonuca ulaÅŸmak için henüz erken" dedi.Peskov, ortak araÅŸtÄ±rma ekibinin sonuçlarÄ± gelene kadar beklemek gerektiÄŸini söyledi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ise ABD'li mevkidaÅŸÄ± John Kerry ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinde, Karlov'un suikastÄ±nÄ±n arkasÄ±nda 'FETÖ' olarak adlandÄ±rÄ±lan 'FethullahçÄ± Terör Örgütü'nün olduÄŸunu söyledi.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n haberine göre ÇavuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry'ye 'hem Türkiye'nin hem de Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) olduÄŸunu bildiÄŸini' aktardÄ±.

SuikastÄ±n ardÄ±ndan Reuters'a konuÅŸan üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise Rus büyükelçiyi öldüren polis memuru Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Gülen yapÄ±lanmasÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu yönünde "çok güçlü sinyaller" olduÄŸunu söylemiÅŸti.

DiÄŸer yandan yine Reuters'a konuÅŸan Fethullah Gülen'in basÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ±, grubun Rus büyükelçinin suikastÄ±yla hiçbir baÄŸlantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. DanÄ±ÅŸman, Gülen'in suikastÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.

Putin: Kimin yönlendirdiÄŸini bilmek istiyoruz

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, büyükelçinin öldürülmesinin ardÄ±ndan televizyondan yayÄ±nlanan açÄ±klamasÄ±nda, "Bu cinayet, bir provokasyondur ve Türkiye-Rusya iliÅŸkileri ile Suriye'deki barÄ±ÅŸ sürecini bozmayÄ± hedeflemektedir" demiÅŸti.

Rusya BaÅŸbakanÄ± Dimitry Medvedev ise Facebook'a yazdÄ±ÄŸÄ± notunda Karlov'u öldürenlerin cezasÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, Image copyrightGETTY IMAGES

Rus lider aynÄ± zamanda saldÄ±rganÄ± kimin yönlendirdiÄŸini bilmek istediklerini vurguladÄ±.

Rusya BaÅŸbakanÄ± Dimitry Medvedev ise Facebook'a yazdÄ±ÄŸÄ± notunda Karlov'u öldürenlerin cezasÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, "Bu suçtan ötürü kim sorumluysa herkes bunun hesabÄ±nÄ± verecek" dedi.

Medvedev aynÄ± zamanda cinayeti "uluslararasÄ± iliÅŸkilerde olaÄŸanüstü hal" anlamÄ±na geldiÄŸini belirtti, Türkiye hükümetini sorumlularÄ± bulmasÄ± için gerekli bütün önlemleri almaya davet etti.

ErdoÄŸan: SÄ±rtÄ±ndan vurmak alçaklarÄ±n, kalleÅŸlerin iÅŸidir

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesini ÅŸiddetle lanetlediklerini söyledi.

ErdoÄŸan, Rusya'yla iliÅŸkilerin bozulmasÄ±na asla izin vermeyeceklerini belirtti

Avrasya Tüneli'nin açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸan ErdoÄŸan, "SÄ±rtÄ±ndan vurmak alçaklarÄ±n, kalleÅŸlerin iÅŸidir" dedi. ErdoÄŸan, Rusya'yla iliÅŸkilerin bozulmasÄ±na asla izin vermeyeceklerini belirtti.