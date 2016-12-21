Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili yeni kanÄ±tlar ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Berlin'de bir Noel pazarÄ±na TIR ile saldÄ±rarak 12 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine yol aÃ§an saldÄ±rganÄ±n aranmasÄ±na devam ediliyor

Alman basÄ±nÄ±nda yer alan son haberle göre, saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan aracÄ±n ÅŸoför koltuÄŸunun altÄ±nda bir kimlik bulundu.

Polis, kimliÄŸin sahibi olan Tunuslu Anis A. adÄ±ndaki bir kiÅŸiyi aramaya baÅŸladÄ±.

Sahte isimler kullandÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±lan ÅŸahsÄ±n kimliÄŸinde 1992 doÄŸumlu olduÄŸu yazÄ±yor.

SaldÄ±rganÄ±n TIR'Ä± çaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada TIR ÅŸoförü ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± boÄŸuÅŸmada yaralanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi de belirtiliyor.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan tek ÅŸüpheli, Pakistan kökenli Naved B., delil yetersizliÄŸi nedeniyle dün serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Yetkililer, saldÄ±rÄ±nÄ±n birden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilmiÅŸ olma ihtimalinin bulunduÄŸunu, bu kiÅŸilerin silahlÄ± bir ÅŸekilde sokaklarda olabileceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Bu nedenle Berlin'de güvenlik önlemleri artÄ±rÄ±ldÄ±.

Berlin Belediye BaÅŸkanÄ± Michael Müller, benzer saldÄ±rÄ±larÄ± engellemek için Pazar yerlerinde ekstra polislerin görevlendirildiÄŸini, güvenlik bariyerlerinin yerleÅŸtirildiÄŸini açÄ±kladÄ± ve ekledi:

"YapmanÄ±z gereken ÅŸey gözlerinizi açÄ±k tutmak ve tetikte olmak. Ama kamuya açÄ±k alanlarda güven içinde dolaÅŸabilirsiniz. PaniÄŸe gerek yok."

SaldÄ±rÄ±yÄ± dün Irak Åžam Ä°slam Devleti (IÅžÄ°D) üstlenmiÅŸ, Amak ajansÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada saldÄ±rÄ±nÄ±n "Koalisyon ülkelerini hedef alma çaÄŸrÄ±larÄ±na bir yanÄ±t olarak" gerçekleÅŸtiÄŸini iddia etmiÅŸti.

IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±yÄ± kendilerinin yaptÄ±ÄŸÄ±na veya saldÄ±rgana dair bir kanÄ±t sunmasa da federal savcÄ± Peter Frank, saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±lma yönteminin radikal Ä°slamcÄ± bir tarzda olduÄŸunu söyledi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Thomas de Maiziere ise bu konuda temkinli. SoruÅŸturmada birkaç farklÄ± senaryonun deÄŸerlendirildiÄŸini belirten Maiziere, "SaldÄ±rgan veya saldÄ±rganlar yakalanana kadar dinlenmek yok" dedi.Almanya'nÄ±n baÅŸkentinde gerçekleÅŸen bu saldÄ±rÄ±, Fransa'nÄ±n Nice kentinde 14 Temmuz günü kamyonla gerçekleÅŸtirilen ve 84 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi saldÄ±rÄ±yla aynÄ± yöntemi kullanmÄ±ÅŸ, kalabalÄ±k bir noktadaki insanlarÄ± kamyonla ezmiÅŸti.

Hem IÅžÄ°D hem de El Kaide, militanlarÄ±nÄ± saldÄ±rÄ±larda bu yöntemi kullanmaya çaÄŸÄ±rÄ±yordu.

Berlin'de saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi noktada dün akÅŸam bir anma gerçekleÅŸti.

Göçmenlere karÅŸÄ± izlediÄŸi açÄ±k kapÄ± politikasÄ± nedeniyle aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n eleÅŸtirdiÄŸi Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel de anma törenine katÄ±ldÄ±.

Merkel, saldÄ±rganlarÄ±n ülkeye gelen göçmenlerden biri veya birileri olabileceÄŸini söyledi:

"EÄŸer saldÄ±rganÄ±n Almanya'dan koruma isteyen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan biri olduÄŸu ortaya çÄ±karsa bunun bizim için çok zor olacaÄŸÄ±nÄ± biliyorum."