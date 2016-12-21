7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ± canlÄ± bomba olarak kullandÄ±

Åžam'daki bir polis karakolunda meydana gelen patlamayla ilgili detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

DehÅŸete düÅŸüren video kaydÄ±nda radikal dinci baba 7 ve 9 yaÅŸlarÄ±ndaki iki kÄ±zÄ±na nasÄ±l intihar bombacÄ±sÄ± olacaklarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸma yapÄ±yor. Daha sonra kara çarÅŸaflar içindeki annenin kÄ±zlarÄ±na sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlar kayda yansÄ±yor. Videonun kaydedilmesinden kÄ±sa süre sonra, 16 AralÄ±k tarihinde üzerine bomba sarÄ±lÄ± 7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±n Åžam'da bulunan bir polis karakolundan içeri girdiÄŸi, hemen ardÄ±ndan babasÄ±nÄ±n uzaktan kumandayla bombayÄ± patlattÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Karakolda meydana gelen patlama sonucunda üç polis memurunun yaralandÄ±ÄŸÄ±, küçük kÄ±zÄ±n parçalanarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi açÄ±klandÄ±.

MÄ°DAN'DA BULUNAN POLÄ°S KARAKOLUNDA PATLAMA YAÅžANDI

Suriyeli bir gazetecinin haberine göre, karÄ± koca olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan çiftin, 16 AralÄ±k Cuma günü Åžam'daki bir polis karakolunda meydana gelen patlamayla baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtildi. Videoyu çeken adamÄ±n 'annesi' diyerek nitelediÄŸi kadÄ±nÄ±n sürekli çocuklarÄ±na sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve öptüÄŸü dikkatlerden kaçmadÄ±. Åžam'daki polis karakoluna yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±nda hangi örgütün olduÄŸu netlik kazanamadÄ±. Suriye rejimine yakÄ±n Al-Watan gazetesinin haberine göre Åžam'Ä±n iÅŸlek Midan bölgesinde yaÅŸanan patlamada üç polis memuru yaralandÄ±.

KÜÇÜK KIZ, 'KAYBOLDUM' DÄ°YEREK KARAKOLA GÄ°RMÄ°Åž

Al-Watan gazetesinin Facebook sayfasÄ±nda: "Yedi yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z çocuÄŸu, polis karakoluna girdi ve ardÄ±ndan üzerinde bulunan patlayÄ±cÄ± uzaktan infilak ettirildi." ifadeleri paylaÅŸtÄ±. Haberin devamÄ±nda bir polise dayandÄ±rÄ±lan iddiaya göre, kendini kaybolmuÅŸ gibi gösteren küçük kÄ±zÄ±n tuvalete gitmek istediÄŸini söylediÄŸi hemen ardÄ±ndan patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi belirtildi. PatlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±ralarda muhalif gruplarÄ±n Åžam'a roket ve havan toplarÄ±yla saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi bunun da nadir olarak yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Suriye devletinin resmi haber ajansÄ± 'SANA' da, Åžam'da Midan polis merkezinde bir patlama meydana geldiÄŸi haberini geçti.

GÖZLEM HEYETÄ° DE PATLAMADA BÄ°R 'KADININ' ÖLDÜÄžÜNÜ DOÄžRULADI

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlem Heyeti de Midan'da bir patlama meydana geldiÄŸini fakat patlamaya neyin sebep olduÄŸunun bilinmediÄŸini açÄ±kladÄ±. FransÄ±z haber ajansÄ± AFP'ye konuÅŸan gözlem heyeti baÅŸkanÄ± Rami Abdel Rahman, patlamada 'bir kadÄ±nÄ±n' öldüÄŸünü, ölen kiÅŸinin intihar bombacÄ±sÄ± mÄ± yoksa oradan geçmekte olan bir kadÄ±n mÄ± olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.