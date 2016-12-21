Sevil Shhaideh baÅŸbakan olursa Romanya'da bir ilk gerÃ§ekleÅŸecek

Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Iohannis ile bir araya gelen Dragnea, CumhurbaÅŸkanÄ± Iohannis'e baÅŸbakanlÄ±k iÃ§in Sevil Shhaideh'i Ã¶nerdiklerini sÃ¶yledi. Tatar TÃ¼rkÃ¼ olan Sevil Shhaideh baÅŸbakan seÃ§ilirse Ã¼lkede bir ilk gerÃ§eklemiÅŸ olacak.

Romanya'da 11 AralÄ±k'ta yapÄ±lan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti lideri Liviu Dragnea, partisinin baÅŸbakan olmasÄ± için Tatar Türkü olan Sevil Shhaideh'i önerdiÄŸini duyurdu.

BAÅžBAKAN OLURSA ÜLKEDE BÄ°R Ä°LK GERÇEKLEÅžECEK

Dragnea, Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Iohannis ile bir araya geldi. Dragnea, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Iohannis'e baÅŸbakanlÄ±k için Sevil Shhaideh'i önerdiklerini söyledi.Romanya basÄ±nÄ±nda Dragnea'nÄ±n önerisi son dakika olarak duyurulurken, Sevil Shhaideh'in baÅŸbakan olmasÄ± durumunda Romanya'da ilk kez hem bayan hem Müslüman hem de Tatar Türkü'nün baÅŸbakan olacaÄŸÄ± yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.

TARÄ°H PROFESÖRÜNÜN AKRABASI

Tarih profesörü Kemal Karpat'Ä±n akrabasÄ± olan Sevil Shhaided, 2012 yÄ±lÄ±nda devlet sekreterliÄŸi görevinde bulunmuÅŸ, 2015 yÄ±lÄ±nda Victor Ponta hükümetinde kalkÄ±nma bakanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.Romanya Merkez Seçim Bürosu tarafÄ±ndan açÄ±klanan resmi sonuçlara göre, seçimlerin galibi Sosyal Demokrat Parti, milletvekili seçimi için açÄ±lan sandÄ±ktaki oylarÄ±n yüzde 45,47'sini alarak 154 milletvekilini, senatör seçimi için açÄ±lan sandÄ±ktaki oylarÄ±n da yüzde 45,67'sini alarak 67 senatörü meclise göndermiÅŸti. Merkez saÄŸdaki Ulusal Liberal Parti ise mecliste, milletvekili oylarÄ±nÄ±n yüzde 20,04'ünü alarak 69 milletvekili ve senatör oylarÄ±nÄ±n yüzde 20,41'ini alarak 30 senatör sandalyesinin sahibi olmuÅŸtu. Romanya Liberal ve Demokratlar Ä°ttifakÄ±, milletvekili seçimi için kullanÄ±lan oylarÄ±n yüzde 5,62'sini alarak 20 milletvekili ve senatör seçimi için kullanÄ±lan oylarÄ±n da yüzde 6'sÄ±nÄ± alarak 9 senatör çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±.PSD lideri Dragnea ise ALDE ile koalisyon kuracaklarÄ±nÄ± belirterek, tek bir baÅŸbakan adayÄ± belirlediklerini, bunu da kamuoyu ile yakÄ±n zamanda paylaÅŸacaklarÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.