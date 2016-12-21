Evlere tuvalet dÄ±ÅŸkÄ±larÄ±nÄ± atan uÃ§aklara para cezasÄ±

Hindistan'da yerleÅŸim yerlerinin Ã¼zerinden uÃ§arken tuvaletlerindeki dÄ±ÅŸkÄ±larÄ± bÄ±rakan uÃ§aklara verilecek ceza belli oldu

Buna göre bunu yapan uçaklara 50 bin Hint rupisi (yaklaÅŸÄ±k 2,500 TL) ceza kesilecek. Yerel mahkemenin kararÄ±, uçaklarÄ±n Delhi kentindeki yerleÅŸim yerleri üzerinde dÄ±ÅŸkÄ± bÄ±rakmasÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan imza kampanyasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geldi.

Hindistan'da insanlar son yÄ±llarda artan bir ÅŸekilde üzerlerine gökyüzünden insan dÄ±ÅŸkÄ±sÄ± düÅŸmesinden ÅŸikayet ediyorlardÄ±.UçaklarÄ±n dÄ±ÅŸkÄ± tanklarÄ± normalde özel bir bölmede saklanÄ±yor ve uçaklar yere indikten sonra boÅŸaltÄ±lÄ±yor.

Ancak uluslararasÄ± havacÄ±lÄ±k yetkilileri bazen bu bölmelerin havada sÄ±zÄ±ntÄ± yapabildiÄŸini kabul ediyor.

Hindistan'daki mahkeme, havacÄ±lÄ±k düzenleyicilerinden uçaklarÄ±n iniÅŸ, kalkÄ±ÅŸ ve yerleÅŸim yerleri üzerinden uçuÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda dÄ±ÅŸkÄ± boÅŸaltmamalarÄ± konusunda teminat istedi.

Ülkedeki çevre mahkemesi olan Ulusal YeÅŸil Mahkeme, havalimanÄ± yetkililerinin uçaklara sürpriz baskÄ±nlar yaparak dÄ±ÅŸkÄ± haznelerinin havada boÅŸaltÄ±lÄ±p boÅŸaltÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n denetlenmesini talep etti.

Kaynak: BBC Türkçe