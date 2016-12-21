Ikea maÄŸazalarÄ±nda uyuyan davetsiz misafirlere ÅŸirketten flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

Ä°sveÃ§ merkezli mobilya ÅŸirketi Ikea, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l boyunca toplamda 10 "davetsiz yatÄ±lÄ± misafirin" maÄŸazalarÄ±nda uyuduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

En son, 14 yaÅŸÄ±nda iki genç kÄ±z, Ä°sveç'in Jonkoping kentindeki maÄŸazada geceyi geçirdikten sonra maÄŸaza çalÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan yakalandÄ±.

'Geceyi Ikea maÄŸazasÄ±nda geçirme modasÄ±' Belçika'da iki kiÅŸinin, Ikea'da geçirdikleri gecenin görüntülerini video paylaÅŸÄ±m sitesi Youtube'da paylaÅŸmÄ±ÅŸlarÄ±yla baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

1,7 milyon kez izlenen videoda, söz konusu kiÅŸilerin yataklarda zÄ±plamak da dahil olmak üzere maÄŸazada gece boyunca yaptÄ±klarÄ±nÄ± gösteriyordu.

Yakalanmamak için üç saat gardÄ±ropta saklanan ikili, daha sonra maÄŸaza açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ikea'yÄ± terk ediyorlardÄ±.

Ikea: Nesi eÄŸlenceli?

Ikea, son olarak yakalanan iki genç kÄ±z hakkÄ±nda küçük yaÅŸlarÄ±ndan ötürü resmi ÅŸikayette bulunmadÄ±.

Ancak Ä°sveç'in baÅŸka bir kenti Malmö'de Ekim ayÄ±nda yakalanan bir diÄŸer iki kÄ±z o kadar ÅŸanslÄ± deÄŸildi.

Ä°sveç'in Sydsvenskan gazetesine göre, 15 yaÅŸÄ±ndaki iki genç kÄ±z, alarmÄ± etkinleÅŸtirmekten korktuklarÄ± için saklandÄ±klarÄ± dolaptan çÄ±kamadÄ±lar ve sabah bulunduklarÄ±nda maÄŸazaya izinsiz girme suçundan polise teslim edildiler.

Ikea Ä°sveç'in basÄ±n sorumlusu Jakob Holmstrom, Aftonbladet gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "UmarÄ±z bu trend yavaÅŸlar. YaptÄ±klarÄ±nda bu kadar eÄŸlenceli olanÄ±n ne olduÄŸunu anlamÄ±yoruz" dedi.

Ikea'nÄ±n Ä°ngiltere sözcüsü ise BBC'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlar söyledi:

"Ä°nsanlarÄ±n Ikea'ya ilgi göstermesinden ve eÄŸlenceli deneyimler yaÅŸamak istemelerinden memnunuz, ancak çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n ve müÅŸterilerimizin saÄŸlÄ±k ve güvenliÄŸi en büyük önceliÄŸimiz ve bu yüzden maÄŸazalarÄ±mÄ±zda yatÄ±lÄ± misafire izin vermiyoruz."

Ikea yaklaÅŸÄ±k 50 ülkede 400 maÄŸazaya sahip.

Kaynak: BBC Türkçe