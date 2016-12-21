BÃ¼yÃ¼k ikramiyenin 720 milyon Euro olduÄŸu Ã§ekiliÅŸ yarÄ±n sahibini bulacak

DÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek ikramiyeli piyangosu olan ve bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin 720 milyon Euro olduÄŸu Ä°spanyol â€œEl Gordoâ€œ 22 AralÄ±kâ€™ta Ã§ekilecek

Ä°spanya’nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Saragossa kenti yakÄ±nlarÄ±nda bulunan 250 nüfuslu Sodeto, “milyoner köy“ olarak ünlendi. Zira 2011 yÄ±lÄ±nda “El Gordo“ Noel piyangosunun büyük ikramiyelerden biri de köy halkÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± toplu bilete isabet etti. Sodeto sakinleri, çekiliÅŸten toplam 100 milyon Euro civarÄ±nda ikramiye kazandÄ±. Her köylünün en az bir hissesi olduÄŸundan, kiÅŸi baÅŸÄ±na en düÅŸük ikramiye tutarÄ± 100 bin Euro oldu. Daha fazla hisseye sahip olan bazÄ± köylüler ise 1 milyonun üzerinde aldÄ±.

Ancak bu “milyoner köyde“ her yeri lüks otomobiller ve gösteriÅŸli villalarÄ±n kapladÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünenler yanÄ±lÄ±yor. Zira burasÄ±, ilk bakÄ±ÅŸta sÄ±radan bir Ä°spanyol köyü görünümünde. Köy sakinleri, talih kuÅŸu konmadan önceki yaÅŸamlarÄ±na büyük ölçüde devam ediyor.

MütevazÄ± yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±ldÄ±

Ramon Paban adlÄ± genç, ikramiyeyi nasÄ±l deÄŸerlendirdiklerini ÅŸöye anlatÄ±yor: “Biz hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸÄ±yoruz. KazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ikramiyenin büyük bir bölümnü de iÅŸimize yatÄ±rdÄ±k. Babam, bankalara olan kredi borcunu kapattÄ±. Sonra modernleÅŸtirmeye yönelik yatÄ±rÄ±mlar laptÄ±k. 80 dana ve 2 bin domuz için dev bir ahÄ±r yaptÄ±k. Bir nevi ‘hayvanlanlar için lüks otel‘ de diyebiliriz."

57 yaÅŸÄ±ndaki Rosa Pons da 22 AralÄ±k 2011 tarihini hâlâ dün gibi hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor: “58.268 numaralÄ± bilet çekildiÄŸinde, köy meydanÄ±nda sevinç kutlamalarÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±k. KazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z parayla tarla ve ahÄ±rlarÄ±n sulama kanallarÄ±nÄ± modernleÅŸtirdik. Bankalara olan borçlarÄ±mÄ±zÄ± ödedik ve bilgisayar destekli modern bir sulama sistemi kurduk.“

O yÄ±llardaki büyük ekonomik kriz nedeniyle neredeyse tüm çiftçiler borç bataÄŸÄ±ndaydÄ±. Piyangodan kazanÄ±lan para, tüm köylüler için bir anda düzlüÄŸe çÄ±kmak anlamÄ±na geliyordu. Ancak talihli köyün bir gecede Avrupa çapÄ±nda üne kavuÅŸmasÄ±, sakin hayat akÄ±ÅŸÄ±na da büyük bir darbe vurdu. Rosa Pons, madalyonun öteki yüzünü ÅŸöyle anlatÄ±yor: “Köyde kimse kapÄ±sÄ±nÄ± kitlemezdi. Herkes birbirinin evine çat kapÄ± girerdi. Ama birden köyümüze satÄ±ÅŸ temsilcileri akÄ±n etmeye baÅŸladÄ±. Bize sürekli birÅŸeyler satmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Böyle olunca da kapÄ±lar kilitlenmeye baÅŸlandÄ±. Neyse ki onlardan kurtulmayÄ± baÅŸardÄ±k. Åžimdi yine eskisi gibi evlerin kapÄ±larÄ± ardÄ±na kadar açÄ±k."

Gençler artÄ±k göç etmiyor

Peki, bir gecede zengin olduktan sonra hiç lüks harcama yapÄ±lmadÄ± mÄ±? Köylülerin, yakÄ±nlarÄ±na ufak tefek hediyeler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Rosa Pons "Ben de birkaç arkadaÅŸÄ±mla birlikte Norveç'e bir gemi yolculuÄŸu yaptÄ±m. AyrÄ±ca evimi tamir ettirdim. Bir-iki parça da mobilya aldÄ±m. Tek fark ÅŸu oldu: Eskiden ucuz yollu mobilyalarÄ± taksitle satÄ±n alÄ±yordum. Ä°kramiyeden sonra biraz daha pahalÄ± ve kaliteli mobilyalarÄ± peÅŸin olarak alma imkanÄ±m oldum.“

Ancak köy çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na doÄŸru ilerleyince, çehrenin biraz olsun modernleÅŸtiÄŸini görmek mümkün. Zira burada birkaç yeni yapÄ± göze çarpÄ±yor. 26 yaÅŸÄ±ndaki genç köy muhtarÄ± Gabriel Penella, “Bu müstakil bahçeli evlerin olduÄŸu bölgeye ‘Sodeto Beverly“ diyoruz. Genç aileler, burada kendilerine yeni ve modern evler inÅŸaa etti. Eskiden gençler yakÄ±nlarÄ±ndaki Huesco ilçesine göç ediyordu. Ama piyangoda kazandÄ±ktan sonra artÄ±k kimse buradan göç etmiyor“ diyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe