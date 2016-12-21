TÃ¼m Ã¼lke onun peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ iÅŸte nedeni

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de bir tÄ±rÄ±n Noel pazarÄ±na girmesiyle 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 18'i aÄŸÄ±r 48 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin Tunus vatandaÅŸÄ± Anis Amri aranÄ±yor

Federal BaÅŸsavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve polis tarafÄ±ndan Tunus doÄŸumlu 24 yaÅŸÄ±ndaki Anis Amri'nin arandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Amri'nin 178 boyunda, yaklaÅŸÄ±k 75 kiloda, siyah saçlÄ± ve kahverengi gözlü olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, ÅŸüphelinin ÅŸiddet kullanabileceÄŸi ve silahlÄ± olabileceÄŸi yönünde uyarÄ±da bulunuldu. HalkÄ±n yardÄ±mÄ± istenen açÄ±klamada, bu kiÅŸi hakkÄ±nda bilgi verebilecek kiÅŸilerin polise müracaat etmesi talep edildi.

AçÄ±klamada, ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± yönünde bilgi saÄŸlanmasÄ± durumunda 100 bin avroya kadar para ödülü verileceÄŸi kaydedildi.

Bilgilerin "0800 0130110" telefon numarasÄ±na, info@bka.de adlÄ± elektronik posta adresine veya herhangi bir polis merkezine iletilebileceÄŸi belirtildi.