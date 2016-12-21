Putin bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin korumalarÄ±nÄ±n yokluÄŸuyla ilgili ilk kez konuÅŸtu

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Karlov'un korumalarÄ±nÄ±n yokluÄŸu ile ilgili eleÅŸtiriler hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu

Sputnik'in haberine göne Putin, Rusya BüyükelçiliÄŸi'nde görevli silahlÄ± korumalarÄ±n sadece büyükelçilik arazisinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Rusya parlamentosunun her iki kanadÄ±n temsilcileriyle görüÅŸen Putin, "Ortak bir kural var, bu kurala göre büyükelçiliÄŸin silahlÄ± korumasÄ± sadece büyükelçilik arazisinde çalÄ±ÅŸÄ±r, dÄ±ÅŸarÄ±ya silahla çÄ±kamaz. Sorun da bu. Bu sadece Türkiye'de deÄŸil çoÄŸu ülkede böyle" dedi. Rus lider, "BazÄ± ülkelerde, oradaki süreçler dikkate alÄ±narak, farklÄ± uygulama için anlaÅŸmaya varÄ±labilirdi. Bunu kabul ediyorum" diye ekledi.