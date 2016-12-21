Son Dakika El-Bab'da 10 asker ÅŸehit Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

Son dakika... bÃ¶lgeden gelen son haberler gÃ¶re ÅŸehit sayÄ±sÄ± artÄ±yor... TSK'nÄ±n Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda 10 asker ÅŸehit oldu. Ã–te yandan gÃ¼n iÃ§indeki Ã§atÄ±ÅŸmalar ve harekatlar sonucu 138 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, harekat kapsamÄ±nda, muhalif unsurlardan oluÅŸan Özel Görev Kuvvet GruplarÄ± tarafÄ±ndan, havadan ve karadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸiyle El-Bab'Ä±n ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devam edildi ve El-Bab-Halep yolunda tam kontrol saÄŸlandÄ±. Bölgedeki topçu birlikleri ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla El-Bab bölgesinde tespit edilen DEAÅž terör örgütüne ait hedefler yoÄŸun ateÅŸ altÄ±na alÄ±nÄ±rken, ÅŸu ana kadar topçu birlikleri ve diÄŸer ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla 3 ZSU-23 silah monteli, 2 DOÇKA monteli, 3 AÄŸÄ±r MakinalÄ± Tüfek monteli pikap ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ±nca yapÄ±lan hava taarruzlarÄ± sonucunda 67 hedef vurularak imha edilirken, ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± tarafÄ±ndan açÄ±lan ateÅŸlerle çok sayÄ±da DEAÅž hedefi vuruldu. AçÄ±lan ateÅŸler ve meydana gelen çatÄ±ÅŸmalar sonucunda 138 DEAÅž teröristi etkisiz hale getirildi.

Çok sayÄ±da teröristin yaralÄ± olduÄŸu ve bulunduklarÄ± alanlardan tahliyelerinin, yoÄŸun ateÅŸ altÄ±nda olmalarÄ± nedeniyle gerçekleÅŸtirilemediÄŸi de telsiz konuÅŸmalarÄ±ndan öÄŸrenildi.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda kuÅŸatÄ±lan El-Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekatÄ±n da devam ettiÄŸi belirtildi.

AyrÄ±ca, öÄŸleden sonra 3 ayrÄ± bölgede bombalÄ± araçlarla yapÄ±lan intihar saldÄ±rÄ±larÄ± sonucunda 10 asker ÅŸehit oldu, ilk tespitlere göre 6'sÄ± aÄŸÄ±r 18 asker yaralandÄ±. YaralÄ±lara bölgedeki hastanelerde müdahale edildi.