Sosyal medya fenomeni ArapÃ§a konuÅŸtu diye uÃ§aktan atÄ±ldÄ±

Youtube fenomeni 22 yaÅŸÄ±ndaki Adam Saleh, telefonda ArapÃ§a konuÅŸtuÄŸu iÃ§in uÃ§aktan indirildiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼

New York’ta yaÅŸayan You Tube yÄ±ldÄ±zÄ± Adam Saleh (22), Delta HavayollarÄ±'na ait uçakta annesiyle Arapça konuÅŸtuÄŸu için uçuÅŸ görevlileri tarafÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Saleh, Londra-New York seferini yapan uçaktaki görevlilerinin sergilediÄŸi bu davranÄ±ÅŸ sonrasÄ±nda kiÅŸisel sosyal medya hesabÄ±ndan, olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

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Saleh'in olaya iliÅŸkin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± videonun olduÄŸu tweet ise 730 binden fazla retweet, 620 binden fazla da beÄŸeni aldÄ±.Saleh’in ifadesine göre, kendisinin Arapça konuÅŸtuÄŸunu duyan yolcular rahatsÄ±z oldu ve uçuÅŸ görevlilerini çaÄŸÄ±rarak durumdan ÅŸikayetçi oldu. Bunun üzerine Saleh ve yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ±, uçaktan indirildi.OlayÄ±n ardÄ±ndan bir açÄ±klama yapan Delta HavayollarÄ±, Saleh ve arkadaÅŸÄ±nÄ±n, 20 yolcudan gelen ÅŸikayet nedeniyle uçaktan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Åžirket buna karÅŸÄ±n, olaya iliÅŸkin inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.