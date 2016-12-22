Bu kadÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼m sebebini duyunca Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±racaksÄ±nÄ±z

Nepal'de regl olduÄŸu iÃ§in bir havalandÄ±rÄ±lmayan bir barakaya kapatÄ±lan 15 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ polis tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

Eski bir Hinduizm inancÄ± olan 'chhaupadi'ye göre regl olan ya da yeni doÄŸum yapmÄ±ÅŸ kadÄ±nlar 'kirli' olarak görülüyor.Nepal hükümeti 2005 yÄ±lÄ±nda bu ibadeti yasaklamÄ±ÅŸ olsa da ülkenin batÄ±sÄ±ndaki kÄ±rsal kesimlerde hâlâ bu uygulamanÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi biliniyor.Roshani Tiruwa adlÄ± genç kadÄ±nÄ±n cesedi babasÄ± tarafÄ±ndan baÅŸkent Katmandu'nun 440 kilometre batÄ±sÄ±ndaki Achham bölgesinde yer alan bir köy olan Gajra'da taÅŸ ve çamurun arasÄ±nda geçen hafta bulundu.

BazÄ± toplumlar regl olan kadÄ±nlarÄ±n tecrit edilmemesi halinde bir doÄŸal afetin gerçekleÅŸebileceÄŸini düÅŸünüyor. KapatÄ±lan kadÄ±nlara yemek ve süt verilmiyor.

ÇoÄŸu zaman dÄ±ÅŸlanan kadÄ±nlarÄ±n bir barakayÄ± paylaÅŸmasÄ±na izin verilmiyor. Köyden uzaÄŸa kurulan barakalar, kÄ±ÅŸÄ±n dondurucu soÄŸuklara, yazÄ±n ise çok sÄ±caÄŸa maruz kalabiliyor.

BazÄ± kadÄ±nlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nda zihinsel ve fiziksel hastalÄ±klardan muzdarip olduÄŸu düÅŸünülüyor.KadÄ±nlarÄ±n kimlerle görüÅŸeceÄŸi, kime dokunabileceÄŸi ve nerede uyuyabileceÄŸine sÄ±nÄ±rlamalar getiriliyor.Nepal hükümeti ise bu geleneÄŸe karÅŸÄ± çÄ±kmak için yeteri kadar çaba göstermemekle suçlanÄ±yor.