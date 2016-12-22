Bu kiÅŸiyi yakalatana 100 bin euro Ã¶dÃ¼l verilecek

Noel panayÄ±rÄ±na TIR'la dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelisi Tunuslu Anis Amri'yi yakalatacak kiÅŸi parayla Ã¶dÃ¼llendirilecek

Berlin'deki Noel panayÄ±rÄ±na düzenlenen saldÄ±rÄ±da tÄ±rÄ± kullanan ÅŸahÄ±s ve azmettiricileri hakkÄ±ndaki soruÅŸturma tüm hÄ±zÄ±yla devam ediyor. Güvenlik birimleri saldÄ±rÄ± ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu ÅŸüphesi ile Tunuslu Anis Amri'nin peÅŸinde.

Federal SavcÄ±lÄ±k, 24 yaÅŸÄ±ndaki Tunuslu Anis Amri'nin yakalanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak bilgiyi verene 100 bin euro ödül verileceÄŸini duyurdu. SavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada dikkatli olunmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu ve ÅŸu ifadelere yer verildi: "Kendinizi tehlikeye atmayÄ±n, zanlÄ± silahlÄ± olabilir ve ÅŸiddete baÅŸvurabilir."

ALTI FARKLI KÄ°MLÄ°K TAÅžIYOR

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Ralf Jäger, çarÅŸamba günü Düsseldorf'ta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Tunuslu ÅŸüphelinin Berlin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n henüz kesinleÅŸmediÄŸini ancak yakalanÄ±p sorgulanmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Jäger, Radikal Ä°slamcÄ± çevrelere yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± tespit edilen zanlÄ±nÄ±n, geçen yÄ±l yetkili kurumlar tarafÄ±ndan kamu güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan tehlike arz edenler arasÄ±nda sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bakan Jäger, söz konusu Tunuslunun 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±nda Almanya'ya giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iltica baÅŸvurusunun Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Haziran ayÄ±nda reddedildiÄŸini bildirdi. Bakan, ÅŸüphelinin geçerli kimlik belgeleri olmadÄ±ÄŸÄ± için sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilemediÄŸini belirtti.

Jäger, Tunuslu yetkililerin baÅŸta ÅŸahsÄ±n Tunus vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu reddettiÄŸini ancak bu çarÅŸamba günü, yani saldÄ±rÄ±dan iki gün sonra gerekli kâÄŸÄ±tlarÄ± teslim ettiÄŸini bildirdi.

ZanlÄ±nÄ±n Tunus, MÄ±sÄ±r ve Lübnan'a ait 6 farklÄ± kimlik taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

TÜM AVRUPA'DA ARANIYOR

Berlin'de pazartesi günü düzenlenen saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan TIR'Ä±n ÅŸoför mahallindeki yer döÅŸemesinin altÄ±nda Tunuslu Anis Amri'ye ait olduÄŸu iddia edilen ve geçici ikamet izni bulunan bir kimlik ele geçirilmiÅŸti. Tunus vatandaÅŸÄ± ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda saldÄ±rÄ±nÄ±n faili olduÄŸu ÅŸüphesiyle arama emri çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Almanya Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Thomas De Maiziere, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada zanlÄ±nÄ±n Avrupa genelinde arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Åžu anda bir zanlÄ±dan söz ediyoruz, failden deÄŸil" dedi.

Her türlü ipucunun takip edildiÄŸini ve soruÅŸturmalarÄ±n her yönde yürütüldüÄŸünü belirten Bakan, "ZanlÄ± hakkÄ±nda gece yarÄ±sÄ±ndan bu yana Almanya'da ve Schengen Bölgesi'nde arama emri bulunuyor. Bu Avrupa'da arandÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor" dedi.

Polis saldÄ±rÄ±nÄ±n faili olarak önce ÅŸüpheli gördüÄŸü 23 yaÅŸÄ±ndaki bir Pakistan vatandaÅŸÄ±nÄ± gözaltÄ±na almÄ±ÅŸ ancak bu yöndeki ÅŸüphelerin kesinlik kazanmamasÄ± üzerine bu kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Berlin'de Breitscheid MeydanÄ±'ndaki Noel panayÄ±rÄ±nda düzenlenen saldÄ±rÄ±da 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 50'ye yakÄ±n kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.