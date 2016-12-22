CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan o Arnavut gazeteciyi alkÄ±ÅŸladÄ±

ArnavutluÄŸa giden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, dedesinin Ã‡anakkale'de ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yleyen Arnavut gazeteciyi alkÄ±ÅŸladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Arnavut mevkidaÅŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, dedesinin Çanakkale'de ÅŸehit olduÄŸunu söyleyen Arnavut gazeteciyi alkÄ±ÅŸladÄ±.CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± Bujar Nishani ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.
ALKIÅžLAYARAK KARÅžILIK VERDÄ°
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Türklerin Arnavut milletini sevdiÄŸini, kardeÅŸ tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kendisine soru soran Arnavut gazetecinin dedesinin Çanakkale SavaÅŸÄ±'nda ÅŸehit olduÄŸunu söylemesi üzerine alkÄ±ÅŸlayarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.