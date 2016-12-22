Ana Sayfa | DÃœNYA 22/12/2016 09:47

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan o Arnavut gazeteciyi alkÄ±ÅŸladÄ±


ArnavutluÄŸa giden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, dedesinin Ã‡anakkale'de ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yleyen Arnavut gazeteciyi alkÄ±ÅŸladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Arnavut mevkidaÅŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, dedesinin Çanakkale'de ÅŸehit olduÄŸunu söyleyen Arnavut gazeteciyi alkÄ±ÅŸladÄ±.CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± Bujar Nishani ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

ALKIÅžLAYARAK KARÅžILIK VERDÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Türklerin Arnavut milletini sevdiÄŸini, kardeÅŸ tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kendisine soru soran Arnavut gazetecinin dedesinin Çanakkale SavaÅŸÄ±'nda ÅŸehit olduÄŸunu söylemesi üzerine alkÄ±ÅŸlayarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

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