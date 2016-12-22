Ana Sayfa | DÃœNYA 22/12/2016 11:01

Sahra Ã‡Ã¶lÃ¼'ne 37 yÄ±l sonra ilk kez yaÄŸan kar bÃ¶lgede yaÅŸayanlarÄ± ÅŸok etti


Sahra Ã‡Ã¶lÃ¼'nÃ¼n kuzeyinde Cezayir'in 'Ã‡Ã¶l KapÄ±sÄ±' olarak adlandÄ±rÄ±lan Ayn-Sefra ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±na 37 yÄ±l sonra ilk kez kar yaÄŸdÄ±.

Sahra Çölü'ne 37 yÄ±l aradan sonra düÅŸen ilk karÄ± görüntüleyen Cezayirli fotoÄŸrafçÄ± Karim Bouchetata, bölgedeki herkesin ÅŸok olduÄŸunu söyledi.Sahra Çölü'nün kuzeyinde Cezayir'in 'Çöl KapÄ±sÄ±' olarak adlandÄ±rÄ±lan Ayn-Sefra ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±na düÅŸen karÄ± görüntüleyen Bouchetata, Facebook hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Herkes çöle düÅŸen kardan ÅŸokta, bu çok nadir görülen bir olay." dedi. KarÄ±n sadece bir gün yerde kaldÄ±ktan sonra eridiÄŸini söyleyen Bouchetata'nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarda ince kar tabakasÄ±nÄ±n kum tepelerini örterek dalgalar ÅŸeklinde desenler oluÅŸturduÄŸu görünüyor. Sahra Çölü'ne bundan önceki son kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, 18 Åžubat 1979'da gerçekleÅŸmiÅŸti.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Peskov

Kremlin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Karlov'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± Rusya'ya saldÄ±rmakla eÅŸdeÄŸerdir

Kremlin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, Andrey Karlov'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n Rusya'ya saldÄ±rmakla eÅŸdeÄŸer olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

metro istasyonu

Moskovaâ€™da patlama yaralÄ±lar var

Rusyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Moskovaâ€™daki bir metro istasyonu yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen patlama korkuttu

londra_baskonsolosluk

1978 doÄŸumlular iÃ§in dÃ¶vizle askerlik son baÅŸvuru tarihi

Londra BaÅŸkonsolosluÄŸuâ€™nca vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bilgisi iÃ§in yayÄ±mlanan duyuru metni aÅŸaÄŸÄ±da sunulmaktadÄ±