Rusya'da alkol niyetine vÃ¼cut losyonu iÃ§en 62 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Rusya'da vÃ¼cut losyonu iÃ§erek zehirlenmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 62 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± yitirdi.

Rusya'da alkol niyetine vücut losyonu içerek metil alkol zehirlenmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 62'ye yükseldi.Yerel basÄ±nda çÄ±kan haberlere göre, ülkenin 6. büyük kenti Ä°rkutsk'ta içinde alkol bulunan vücut losyonunu içerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 62'ye çÄ±karken, 40 kiÅŸinin tedavisi sürüyor.Kremlin BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in alkol içeren ürünlerin satÄ±ÅŸÄ±yla ilgili daha sÄ±kÄ± önlemler alÄ±nmasÄ± konusunda gerekli talimatlarÄ± verdiÄŸi bildirildi. Alkol içeren parfüm, losyon ve temizlik ürünlerinin satÄ±ÅŸÄ±yla ilgili daha sÄ±kÄ± yasalarÄ±n getirileceÄŸi belirtilen açÄ±klamada, bu tür ürünlerin etiketleriyle ilgili de yeni düzenlemelerin yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

''DAHÄ°LÄ° KULLANIM Ä°ÇÄ°N DEÄžÄ°LDÄ°R''

AçÄ±klamada ayrÄ±ca içki kaçakçÄ±larÄ±na yönelik daha sert cezalarÄ±n uygulanacaÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.Rusya SoruÅŸturma Komitesi, ÅŸiÅŸesinin üstünde "dahili kullanÄ±m için deÄŸildir" uyarÄ±sÄ±nÄ±n yer almasÄ±na raÄŸmen losyonun alkollü içecek gibi kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada, losyonda etil alkol yerine metanol kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti. SoruÅŸturma çerçevesinde losyonun satÄ±ÅŸÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± bazÄ± kiÅŸilerin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.