Ana Sayfa | DÃœNYA 22/12/2016 11:21

Afganistan'da milletvekilinin evine canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi


Kabil'de milletvekilini hedef alan Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼, canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da 3'Ã¼ Ã§ocuk, 8 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

Afganistan'da bir milletvekilinin evine saldÄ±ran Taliban 3'ü çocuk olmak üzere 8 kiÅŸiyi öldürdü. Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'in 5. bölgesinde bulunan Hilment kentinde Milletvekili Mir Veli'nin evine saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildi. Önce canlÄ± bomba ile evin kapÄ±sÄ±nÄ± açan saldÄ±rganlar daha sonra milletvekilinin evine girerek çevreye rastgele ateÅŸ açtÄ±.

ÇATIÅžMA 12 SAAT SÜRDÜ

Milletvekillerinin korumalarÄ±nÄ±n saldÄ±rganlara karÅŸÄ±lÄ±k vermesinin ardÄ±ndan çÄ±kan çatÄ±ÅŸma yaklaÅŸÄ±k 12 saat sürdü. 8 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 8 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da hedef alÄ±nan milletvekili Veli yaralÄ± kurtularak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

SALDIRIYI TALÄ°BAN ÜSTLENDÄ°

Taliban saldÄ±rÄ±yÄ± üstlenerek "önemli komutanlarÄ± hedef aldÄ±k" ifadesini kullandÄ±. Afganistan CumhurbaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani ise yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda olayÄ± kÄ±nayarak "Affedilmez cinayet" ifadesine yer verdi.Milletvekilinin yakÄ±nÄ± HacÄ± Gül AÄŸa, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "DüÅŸman herkese saldÄ±rÄ±r, bu sefer de bize saldÄ±rdÄ±" diye konuÅŸtu.

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