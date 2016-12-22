Barcelona KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n adÄ± uyuÅŸturucu skandalÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±

Almanya'da uyuÅŸturucu Ã§etelerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Barcelona amblemli uyuÅŸturuculara el konuldu.

Almanya'nÄ±n Köln ÅŸehrinde üzerinde Barcelona amblemi bulunan uyuÅŸturucu haplar ele geçirildi. Alman polisi yakaladÄ±ÄŸÄ± yüzlerce pembe renkli extacy haplara el koydu.

OTOMOBÄ°L MARKALARININ LOGOLARINI DA BASIYORLAR

UyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±nÄ±n gittikçe düÅŸmesi ile gençleri özendirmek için bu tür semboller kullanan çeteler, ünlü Ä°talyan spor otomobil markalarÄ±nÄ±n logolarÄ±nÄ± da haplarÄ±nÄ±n üzerine basÄ±yor. Alman Gümrük AraÅŸtÄ±rma Bürosu'nun konuyla ilgili incelemeleri sürüyor.

ÇOCUK SAYISINDA CÄ°DDÄ° ARTIÅž

UyuÅŸturucu Kötüye Kullanma DanÄ±ÅŸma Konseyi'nden bir uzman 2016'nÄ±n baÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada uyuÅŸturucu kullanan çocuk sayÄ±sÄ±nda ciddi bir artÄ±ÅŸ olduÄŸunu ve tabletlerin üzerinde Darth Vader, R2D2, Mickey Mouse gibi figürlerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± rapor etmiÅŸti.