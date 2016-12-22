Halep'ten mutlu haber tahliyeler tamamlandÄ±

25 otobÃ¼s ve 700 araÃ§lÄ±k son konvoyun ardÄ±ndan Halep'teki tahliyeler sona erdi.

Suriye'de varÄ±lan anlaÅŸma ile Halep'ten baÅŸlayan tahliyeler, 25 otobüs ve 700 araçlÄ±k son konvoyun muhaliflerin kontrolündeki RaÅŸidin bölgesine ulaÅŸmasÄ±yla tamamlandÄ±.Halep'ten tahliyesi gerçekleÅŸen muhalifler ve sivilleri taÅŸÄ±yan 25 otobüs ve 700 araçlÄ±k konvoy, muhaliflerin denetimindeki RaÅŸidin bölgesine geldi. Tahliyesi gerçekleÅŸen Suriyelilere bölgede hazÄ±r bekleyen Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Ä°HH acil yardÄ±m ekibi tarafÄ±ndan gÄ±da paketleri ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra bölgede bulunan UluslararasÄ± Doktorlar DerneÄŸi üyeleri de hasta ve yaralÄ±lara ilk müdahalede bulunup, durumu aÄŸÄ±r olanlarÄ± Türkiye'ye sevk etti.

BÄ°N KÄ°ÅžÄ°LÄ°K ÇADIR KENTÄ°N KURULUMU TAMAMLANDI

Bölgedeki çalÄ±ÅŸmalarÄ± koordine etmek için RaÅŸidin'de bulunan Ä°HH Yönetim Kurulu Üyesi Ä°zzet Åžahin, bin kiÅŸilik çadÄ±r kent kurulumunun tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Halep'ten tahliye edilen mültecilerin en kÄ±sa zamanda çadÄ±r kente yerleÅŸtirileceklerini ifade eden Åžahin, devamÄ±nda da her türlü yardÄ±mda bulunmaya devam edeceklerini belirtti. GerçekleÅŸen son tahliyeler ile Halep'te kimsenin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžahin, "An itibari ile 25 otobüs ve 700 araç buraya geldi, temenni ediyoruz ki Halep'te artÄ±k kimse kalmamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

ÅžÄ°Ä° KÖYLERÄ° DE TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Öte yandan Ä°dlib'de muhaliflerin kontrolündeki Fua ve Kefarya'daki Åžii köyleri de karÅŸÄ±lÄ±klÄ± takas sonucunda tahliye edildi. Tahliye edilen Åžiilere de Ä°HH görevlileri tarafÄ±ndan yardÄ±mlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.