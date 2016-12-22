Kremlin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov SaldÄ±rÄ± TÃ¼rk devletini sÄ±rtÄ±ndan vurmuÅŸtur dedi

Kremlin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimitri Peskov, Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un suikastÄ±yla ilgili konuÅŸtu.

Mir TV'ye röportaj veren Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "ABD'yle hemen hemen her düzeyde diyalog dondurulmuÅŸ durumda. Birbirimizle iletiÅŸim kurmamakta, kurmak zorunda olursak da bunu minimum düzeyde yapmaktayÄ±z" dedi. Peskov, Büyükelçi Karlov suikastÄ± ile ilgili ise "Türk tarafÄ± bu olayÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemezdi. Bu nedenle bu saldÄ±rÄ± aynÄ± zamanda Türk devletini sÄ±rtÄ±ndan vurmaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü John Kirby'e Peskov'un bu açÄ±klamasÄ± soruldu. Kirby "Bu sözüyle neyi kastettiÄŸini tam olarak bilmek zor. Ancak Rusya ile bir çok konuda diplomatik iliÅŸkilerimiz var. BazÄ± konularda Moskova ile önemli farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±z olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z ama diyalogda bir kesinti olmamÄ±ÅŸtÄ±r." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Kirby, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'un Suriye'deki durum hakkÄ±nda SalÄ± günü telefonla görüÅŸtülerini de hatÄ±rlattÄ±.Kremlin Sözcüsü Peskov, aynÄ± röportajda NATO'nun geniÅŸleme çabalarÄ±ndan bir gecede vazgeçmesini beklemediklerini de söyledi. Sözcü, Putin'in 2018'de devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olup olmayacaüÄ±na iliÅŸkin soruya ise "Herkez önümüzdeki iÅŸleri ve projeleri düÅŸünüyor. Kimsenin aklÄ±nda seçimler yok" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"SaldÄ±rÄ± aynÄ± zamanda Türk devletini sÄ±rtÄ±ndan vurmaktÄ±r"

Peskov, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetmesine iliÅŸkin, "Ä°ki ülke liderleri bu olayÄ±n iliÅŸkilerimizi etkilememesi için siyasi irade ortaya koydular." dedi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n zamanlamasÄ±nÄ±n tesadüf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun Türkiye-Rusya iliÅŸkileri tarihinde benzersiz bir olay olduÄŸunu söyledi.Peskov, olayÄ±n hemen ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in telefonda görüÅŸtüÄŸünü anÄ±msatarak, "Ä°ki ülke liderleri, bunun ve benzer provokasyonlarÄ±n hiçbir ÅŸekilde iliÅŸkilerimizdeki pozitif geliÅŸimi etkilememesi için siyasi irade ortaya koydular. Bu olay Moskova ve Ankara'nÄ±n güvenlik dahil olmak üzere en hassas alanlarda yakÄ±n iÅŸ birliÄŸine devam etmesi için önemli bir itici güç olmalÄ±." diye konuÅŸtu.Türkiye ve Rusya arasÄ±nda büyük iÅŸ birliÄŸi projeleri bulunduÄŸunu belirten Peskov, "Türk tarafÄ± bu olayÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemezdi. Bu nedenle bu saldÄ±rÄ± aynÄ± zamanda Türk devletini sÄ±rtÄ±ndan vurmaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Peskov, Putin'in olayÄ± öÄŸrendiÄŸi anlara iliÅŸkin, "Putin kararlÄ± bir ÅŸekilde bu provokasyonu kÄ±nadÄ± ve terör saldÄ±rÄ±sÄ± olarak nitelendirdi. Bu provokasyonun amacÄ±na ulaÅŸmasÄ±na müsaade edilmemesi yönünde kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu. Bu, Putin için duygusal bakÄ±mdan oldukça aÄŸÄ±r bir haber oldu." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin çatÄ±ÅŸma bölgeleriyle sÄ±nÄ±rÄ± olduÄŸunu ve son yÄ±llarda Suriye'den ve diÄŸer ülkelerden 2 milyonun üzerinde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kabul ettiÄŸini anÄ±msatan Peskov, "Ankara'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konusundaki beklentilerinin Brüksel tarafÄ±ndan büyük oranda karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Bu nedenle Türkiye bu yükü kendi omuzlarÄ±nda taÅŸÄ±yor." dedi.