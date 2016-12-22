1978 doÄŸumlular iÃ§in dÃ¶vizle askerlik son baÅŸvuru tarihi

Londra BaÅŸkonsolosluÄŸuâ€™nca vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bilgisi iÃ§in yayÄ±mlanan duyuru metni aÅŸaÄŸÄ±da sunulmaktadÄ±

AVRUPA AJANSI (AVA) HALÄ°L ERDOÄžAN-LONDRA-Türkiye Cumhuriyeti Londra BaÅŸkonsolosluÄŸu, 1978 doÄŸumlu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dövizle askerlik baÅŸvurularÄ±yla ilgili olarak geçtiÄŸimiz Ekim ayÄ± baÅŸlarÄ±ndan itibaren internet sitesi ve sosyal medya üzerinden duyurularda bulunarak ve toplu e-posta mesajlarÄ± ileterek, 1978 doÄŸumlu olup dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen ve baÅŸvuru koÅŸullarÄ±na uyan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gerekli belgelerle birlikte en geç 31 AralÄ±k 2016 tarihine kadar baÅŸvuruda bulunmalarÄ± gerektiÄŸini bildirmiÅŸtir.

T.C. Londra BaÅŸkonsolosluÄŸu’nca vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bilgisi için yayÄ±mlanan duyuru metni aÅŸaÄŸÄ±da sunulmaktadÄ±r:

“27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüÄŸe giren 6661 sayÄ±lÄ± yasa ile vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak amacÄ±yla baÅŸvurabilecekleri en son tarih 38 yaÅŸÄ±nÄ± doldurduklarÄ± yÄ±lÄ±n son günü (31 AralÄ±k) olarak belirlenmiÅŸtir.

Buna göre, 1978 doÄŸumlu olup dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen ve dövizle askerlik baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸlayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n BaÅŸkonsolosluÄŸumuz internet sitesinde belirtilen belgelerle birlikte en geç 31 AralÄ±k 2016 tarihine kadar BaÅŸkonsolosluÄŸumuza baÅŸvurmalarÄ± gerekmektedir.

Bu çerçevede, 1978 doÄŸumlu olup dövizle askerlik baÅŸvurusunu henüz yapmamÄ±ÅŸ olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n http://www.mfa.gov.tr/iletisim.tr.mfa baÄŸlantÄ±sÄ± üzerinden BaÅŸkonsolosluÄŸumuzla temas etmeleri halinde önümüzdeki günlerde iÅŸlemleri gerçekleÅŸtirilebilecektir.”