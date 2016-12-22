Ana Sayfa | DÃœNYA 22/12/2016 14:32

Moskovaâ€™da patlama yaralÄ±lar var

metro istasyonu

Rusyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Moskovaâ€™daki bir metro istasyonu yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen patlama korkuttu

Patlamaya neden olan gazÄ±n, Kolomenskaya metro istasyonu yakÄ±nlarÄ±ndaki alt geçitte devam eden tamirat sÄ±rasÄ±nda kaynak iÅŸçilerinin kullandÄ±ÄŸÄ± tüpten sÄ±zdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Rus medyasÄ±ndaki haberlerde, patlama sonrasÄ±nda çÄ±kan yangÄ±nÄ±n kÄ±sa sürede söndürüldüÄŸü belirtildi.Rus basÄ±nÄ±, patlamada en az kiÅŸi kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. YaralÄ±lardan dördünün hastanedeki tedavisinin sürdüÄŸü ifade edildi.Patlama nedeniyle Moskova metrosu kÄ±smen kapatÄ±ldÄ±.

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