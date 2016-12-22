Ana Sayfa | DÃœNYA 22/12/2016 17:18

Kremlin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Karlov'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± Rusya'ya saldÄ±rmakla eÅŸdeÄŸerdir

Peskov

Kremlin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dmitriy Peskov, Andrey Karlov'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n Rusya'ya saldÄ±rmakla eÅŸdeÄŸer olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Rossiya 24 televizyonuna konuÅŸan Peskov, Karlov'un öldürülmesine iliÅŸkin olarak, "Bir büyükelçiye saldÄ±rmak kesinlikle (temsil ettiÄŸi) devletin kendisine saldÄ±rmaktÄ±r" dedi.

Peskov, "Bu korkunç haber herkes tarafÄ±ndan, hepsinden önce de Devlet BaÅŸkanÄ± (Vladimir Putin) tarafÄ±ndan gerçek bir trajedi, hem insani bir trajedi hem de devletler arasÄ± iliÅŸkiler bakÄ±mÄ±ndan bir trajedi, olarak algÄ±landÄ±" diye devam etti. Peskov'un aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Putin ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Karlov'un öldürülmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± telefon görüÅŸmesinde 'provokasyon olarak niteledikleri bu trajedinin devletler arasÄ±ndaki iliÅŸkileri bozmasÄ±na izin vermeyecekleri konusunda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ortaya koydu.'

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